Selena Gomez muestra la forma más elegante de lucir nuestras curvas con un pantalón paper bag

Selena Gomez es una de las cantantes y actrices más exitosas del momento, que alcanzó la fama al protagonizar la serie de Disney, Los hechiceros de Waverly Place.

Desde ese momento despegó su carrera como actriz y también cantante, aunque ya había tenido algunas participaciones en otras series de Disney.

En la actualidad, la joven de 28 años sigue triunfando en la música, pues recientemente estrenó diferentes temas en español como Baila Conmigo y De una vez, de su álbum en español, Revelación.

Pero, no deja de lado la actuación, y es que también se encuentra grabando la serie de comedia “Only Murders in the Building”.

La producción será transmitida en Hulu este mismo año y contará con diez episodios, donde Selena dará vida a Mabel Mora.

Pero, además de esto, Selena se ha convertido en todo un icono de la moda, que impone tendencias con cada prenda que lleva.

Selena Gomez muestra la forma más elegante de llevar un pantalón paper bag

Recientemente, la celebridad fue a California a pasar un tiempo con sus amigas, y deslumbró con un espectacular look.

La cantante llevó un pantalón paper bag, una prenda que está en tendencia y estiliza la figura, por lo que todas podemos llevarlo sin importar la edad.

Selena lució este pantalón con un bodysuit blanco, cuello redondo, y mangas largas, enseñando una de las formas más elegantes de usarlo.

Aunque no se veía qué calzado llevaba, puedes combinar este look de Selena con unos tenis blancos o unos tacones, de cualquier forma se verá elegante y con mucha clase.

Su cabello lo llevó suelto y con ondas suaves, y lució un maquillaje sencillo pero con labios rojos.

“Amé este look de Selena”, “se ve más hermosa que nunca”, “me encanta este pantalón”, “ella es una reina”, y “amo su estilo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Selena y sus lecciones de amor propio

La celebridad ha combatido durante los últimos años con el sobrepeso que la enfermedad de lupus le causa.

Pero, con el paso del tiempo ha aprendido a amarse y aceptarse, y ya no le da pena mostrar su abdomen hinchado, dejando ver que no es plano.

Con esto nos ha enseñado que no es perfecta, ni busca serlo, que es una mujer real como todas, y así se ama, dándonos una gran lección de amor propio y confianza.

