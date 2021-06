Rebel Wilson muestra cómo se ha transformado su rostro tras bajar de peso

Para nadie es un secreto que Rebel Wilson transformó su vida al adelgazar, y ahora se siente más segura y feliz que nunca.

La actriz de películas como No es romántico, y Notas perfectas, reveló que ha bajado más de 30 kilos y está orgullosa de lo que ha logrado.

“Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Tal vez debería haberlo intentado cuando tenía 30, no 40. Pero el viaje de todos es diferente, no una carrera o una competencia”, dijo la actriz hace un mes en una entrevista con De Moda.

Pero, no solo su cuerpo ha cambiado, luciendo más estilizado, también su rostro, y así lo ha demostrado la celebridad a través de sus redes.

Rebel Wilson muestra cómo se transforma el rostro al bajar de peso

Cuando adelgazamos nos enfocamos en nuestro cuerpo, pero el rostro también sufre cambios.

Por ejemplo, el mentón pierde la piel que le sobra, y los pómulos lucen afinados, justo como ha demostrado Rebel Wilson.

En las diferentes imágenes que la actriz publica en su cuenta de Instagram luce con un rostro mucho más estilizado.

La actriz tiene líneas de expresión, algo normal de su edad, y la presume sin problemas, como la línea marciana, que es esa que se forma desde la zona baja de la nariz hasta los lados de la boca.

Pero, goza de un cutis hermoso y perfecto, y constantemente lleva maquillaje sencillo y nude, que la ayudan a realzar su belleza natural.

El mensaje de amor propio de Rebel

Recientemente, la celebridad publicó un mensaje inspirador en su cuenta de Instagram acompañado de una imagen en la que mostraba lo mucho que cambió su rostro.

“Hey nena, sé que es difícil en este momento, sé que estás tratando de lidiar con cosas, pero sigamos levantándonos todos los días y APLASTAMOS”, escribió la actriz.

Y, además, recordó que debemos mantener una vida saludable. “Ejercítate, hidrata, alimenta tu cuerpo con comida de calidad … muestra tu cerebro brillante y tu gran corazón. Recuerda la visión. Te amo”.

Un mensaje inspirador que se dedicó a sí misma y que nos inspira a tener más seguridad y confianza en nosotras mismas, sin importar por lo que estemos pasando, pues somos más fuertes que eso.

