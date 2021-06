Esto es todo lo que tienes que saber del verdadero origen de Arsene Lupin

Lupin, la ingeniosa serie francesa de misterio en Netflix sobre un ladrón moderno, ha despertado gran curiosidad entre los fanáticos con respecto a sus orígenes.

A lo largo de dos temporadas, Arsène Lupin ha sido hábilmente construido como un personaje inteligente, suave, un maestro del disfraz, siempre un paso por delante lo que lo convierte en uno de los más populares en el género.

Como sucede en todos los dramas, es imposible no cuestionarnos si está basada en una historia real o si el personaje existió. La respuesta es no, Arsène Lupin no existió pero la serie tiene un origen muy interesante que debes conocer.

Arsène Lupin, un caballero ladrón que trabaja como detective, fue creado como resultado directo de la popularidad de Sherlock Holmes ( creado por Sir Arthur Conan Doyle), que surgió por toda Europa y América hacia finales del siglo XIX.

Creado en 1905 por el autor francés Maurice Leblanc el carismático ladrón es un guiño al personaje de Sir Arthur Conan Doyle en casi todos los sentidos. Ambos comparten una inteligencia considerable y una afinidad por disfraces además de que envuelven al lector con su astucia y carisma.

Lupin es un personaje que a menudo posee tanta riqueza que no necesita robar por medios materiales, sino que lo hace por la emoción, y que tiene suficientes conexiones y recursos que consistentemente es capaz de salirse con la suya.

También podría decirse que hay cierta inspiración en Robin Hood de Sir Walter Scott pues opera bajo un código moral de robar a los ricos y/o aquellos que obtuvieron su riqueza aprovechándose de los menos afortunados.

Con su característico sombrero de copa y monóculo, la primera aparición de Lupin fue en historias serializadas en la revista francesa Je sais tout, aunque rápidamente se hizo tan popular que Maurice Leblanc escribió 17 novelas o colecciones de Lupin.

Arsène Lupin, Gentleman Burglar fue la primera colección, lanzada en 1907, y ocupa un lugar destacado en la serie de Netflix como el libro que Babakar Diop (Fargass Assandé) regala al joven Assane antes de ser incriminado por robar el collar de la reina de los Pellegrinis; Diop más tarde le da una nueva copia del mismo libro a su hijo de 14 años, Raoul (Etan Simon).

Leblanc y Doyle comparten una misma frustración con el personaje que definió toda su carrera literaria. Mientras que Doyle decidió ponerle punto final al legado de Holmes acabando con su vida, Leblanc intentó crear otros personajes como el detective privado Jim Barnett, quien terminó convirtiéndose en otro de los alias del ladrón caballero.

¿Habrá tercera temporada de “Lupin”?

La serie es experta en el arte de los giros inesperados. Cada episodio termina en un cliffhanger por lo que el espectador siempre se queda con ganas de más.

Es así como a partir del final de la segunda temporada, Assane definitivamente consiguió su venganza de forma espectacular pero al hacerlo, consiguió una serie de problemas completamente nuevos que necesitará resolver en una próxima temporada.

Y mientras que no ha habido una confirmación oficial de Netflix, Omar Sy, quien da vida a Lupin, aseguró que ya hay planes para la continuación de la serie.

Cabe mencionar que la segunda temporada se estrenó cinco meses antes de la fecha prevista, debido a que la producción logró rodar de manera consecutiva los episodios.

