Los mensajes ocultos que no viste en "Wonder" y que harán que la ames más

Wonder se ha convertido en una de las historias más inspiradoras y encantadoras de los últimos años. Basada en la novela homónima, la cinta nos sumerge en la vida August Pullman, un niño que, debido a unas cirugías que le han salvado la vida de pequeño, quedó con deformaciones en su rostro.

Auggie, como le dicen de cariño, asiste por primera vez a una escuela primaria convencional y se enfrenta a la crueldad del mundo real.

Si no has visto la cinta, es momento de que lo hagas pero te advertimos que necesitarás tener pañuelos cerca para limpiarte las lágrimas. Si ya la viste, es seguro que te hayas sentido cautivada con la historia pero si te quedaste con ganas de sabes más, aquí te dejamos algunos mensajes que pasaste por alto.

"Auggie" en la vida real

R.J. El libro de Palacio de 2012, "Wonder", cuenta la historia de Auggie Pullman de 10 años, un niño ficticio con diferencias faciales, y sus experiencias en la vida cotidiana al lidiar con la afección. La película está basada en el libro "Wonder" de Raquel Jaramillo Palacio. Aunque la autora ha dicho que los personajes son ficticios, Auggie existe en niños alrededor el mundo.

El libro se inspiró en un encuentro que Palacio tuvo con una niña que tenía un trastorno craneofacial. Después de que su hijo vio al niño y comenzó a llorar, rápidamente giró para protegerlo de esa reacción. "Fue terrible, y estaba tan enojado conmigo mismo por la forma en que lo manejé", dijo Palacio en una entrevista de 2017. "Durante el resto del día, seguí pensando en todas las cosas que deseaba haber dicho y hecho".

Y es que uno de los mensajes de la película es que todos somos diferentes y que no hay que juzgar a un libro por su portada.

TAMBIÉN LEE:

El síndrome de Treacher Collins

Auggie Pullman tiene el llamado síndrome de Treacher Collins, una condición genética rara pero muy real. Según Genetics Home Reference, se estima que una de cada 50.000 personas tiene el síndrome de Treacher-Collins, pero el misterioso síndrome que menciona Palacio agrava la anomalía exterior de Auggie.

Como explica la película, la condición de Auggie es causada por una mutación genética y puede expresarse de varias maneras, aunque siempre influye en el desarrollo de los huesos y tejidos faciales. El síndrome afecta estructuras como la mandíbula, la nariz, las orejas y las mejillas. Las complicaciones pueden incluir una mandíbula inferior subdesarrollada que puede causar dificultades para respirar, párpados que no protegen completamente los ojos, paladar hendido que afecta el habla y problemas de audición debido a anomalías en el oído.

Sin embargo, centrarse en la apariencia poco común de Auggie no tiene sentido, ya que la película trata sobre los corazones de las personas.

TAMBIÉN LEE: Una madre es capaz de todo cuando de sacar a sus hijos adelante se trata

La transformación de Auggie

Aunque hubo quien se quejó porque no recurrieron a un niño con Treacher Collins, Jacob Tremblay, quien da vida a Auggie, se tomó muy en serio el papel. Para prepararse, el actor se acercó a niños con diferencias faciales en The Hospital for Sick Children. Jacob les pidió cartas donde contaran sus historias,de modo que pudiera sentirse más conectado con ellos.

La realidad de los niños con Treacher Collins

Quizás el mayor error sobre las personas con síndrome de Treacher Collins es que tienen problemas mentales o no son tan inteligentes como otras personas.

Crecer con una deformidad facial puede ser difícil, y no es raro que los niños y adultos con síndrome de Treacher Collins se sientan aislados, frustrados o deprimidos. La crueldad con la que otros niños tratan a Auggie es muy real y se debe al malentendido que hay alrededor de estos trastornos. El mensaje es "elegir siempre ser amable" ya que no conocemos las batallas de otros. Debemos investigar, conocer qué hay a fondo, no para tratar a las personas diferente o compadecerlas sino para fomentar su inclusión en la sociedad.

película Wonder.

Te recomendamos en video