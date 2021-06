Repenning aclaró rumores por supuesto romance con Priscilla Vargas

José Luis Repenning participó en el nuevo capítulo del programa Así Somos, de La Red, en donde se refirió a algunos hechos que han llamado la atención durante la semana. Uno de ellos fue su extraño comportamiento en una transmisión del noticiero de Mega, lo que generó una serie de especulaciones.

Según consigna Fotech, el periodista aseguró a Michael Roldán: “Todo es falso. No gustó mi forma de hacer el noticiero al parecer, pero nada más”.

“Ni me sacaron, ni me atendieron, puro cahuín. Le han dado mucho sin sentido. No me molesta la crítica… pero sí la mala intención”, agregó, refiriéndose a los rumores que surgieron tras su aparición en pantalla.

Repenning aclaró supuesto romance con Priscilla Vargas

Aquella aparición en el noticiero de Mega no fue el único tema que abordó, pues también se refirió al supuesto romance con su compañera de trabajo, Priscilla Vargas.

Sobre este tema, José Luis Repenning explicó: “Me han vinculado románticamente con compañeras de trabajo… Ha sido muy fome (…) Me da lata por mis compañeras y sus familias, y mis hijos”.

Por otra parte, aclaró que se encuentra “absolutamente” soltero, pese a la broma que lanzó Diana Bolocco en el matinal Mucho Gusto. Recordemos que el hecho ocurrió al finalizar el espacio informativo, cuando comenzó a sonar la canción “Total eclipse of the heart”, de Bonnie Tyler.

“¡No! ¡Paren todo! Porque yo no puedo permitir que en las noticias Priscilla Vargas y José Luis Repenning, que me están mirando, toquen Bonnie Tyler y acá partamos con… no… ¡Necesito Total eclipse of the heart!”, comentó Neme.

En ese momento, Diana Bolocco se cuadró con su compañero y aprovechó de lanzar una indirecta en torno a los periodistas del otro estudio. Y es que luego de explicar los motivos por los que sonaba aquella canción, sorprendió con un particular comentario.

“¿Es que sabes por qué? Porque en ese estudio hay mucho amor… de prensa“, lanzó la animadora, para luego decir que en su estudio también. Tras sus palabras, se dio inicio a una nueva transmisión del Mucho Gusto.