Diana Bolocco lanzó indirecta ante supuesto romance entre Priscilla Vargas y Repenning: “Hay mucho amor…”

Un llamativo hecho fue el que se vivió la mañana del miércoles en el matinal Mucho Gusto, de Mega, cuando Diana Bolocco y José Antonio Neme reaccionaron al término del noticiero AM, espacio conducido por Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Al finalizar el espacio informativo, comenzó a sonar la canción “Total eclipse of the heart”, de Bonnie Tyler. “¡No! ¡Paren todo! Porque yo no puedo permitir que en las noticias Priscilla Vargas y José Luis Repenning, que me están mirando, toquen Bonnie Tyler y acá partamos con… no… ¡Necesito Total eclipse of the heart!”, comentó Neme.

En ese momento, Diana Bolocco se cuadró con su compañero y aprovechó de lanzar una indirecta en torno a los periodistas del otro estudio. Y es que luego de explicar los motivos por los que sonaba aquella canción, sorprendió con un particular comentario.

“¿Es que sabes por qué? Porque en ese estudio hay mucho amor… de prensa“, lanzó la animadora, para luego decir que en su estudio también. Tras sus palabras, se dio inicio a una nueva transmisión del Mucho Gusto.

Cabe señalar que esta no es primera vez que José Luis Repenning ha sido vinculado con una compañera de trabajo. Anteriormente había ocurrido con la periodista Soledad Onetto, pero fue él mismo quien se encargó de desmentir la información.

Sin embargo, hace unas semanas la periodista Cecilia Gutiérrez encendió las alarmas al exponer la cercanía que tendría el comunicador con Priscilla Vargas. Sus palabras surgieron a través de historias, en donde le preguntaron: “¿Es verdad que Repe y la Priscilla?”. Ante esto, Gutiérrez señaló: “El otro día estaban muy románticos (a los besos) en un restaurante de La Dehesa“.