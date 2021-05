Las románticas palabras de Diana Bolocco por el cumpleaños de Cristián Sánchez: “El mejor compañero de vida”

Una de las parejas más simpáticas y queridas de la televisión chilena son Diana Bolocco y Cristián Sánchez. Ambos periodistas se han ganado el respeto y admiración de muchos y su relación sentimental es ejemplar e inspiradora.

El romanticismo y los detalles siguen muy vivos en este matromonio y mediante sus redes sociales con regularidad lo demuestran. Por ejemplo, hace unos días, Sanchéz le dio una sorpresa a su esposa apareciéndose justo cuando iban a terminar de grabar Mucho Gusto, el matinal de Mega donde es panelista.

“Que el marido de la conductora entre, por favor”, dijo bromeando José Antonio Neme provocando mucha alegría y sorpresa en Diana Bolocco. Al final, Sánchez tomó en brazos a su esposa, saludó a la cámara y dijo: “Chao, me la llevo”.

Asimismo, el día sábado Sánchez arribó a sus 49 años, y para celebrar la vida de su esposo, Diana le dedicó unas hermosas palabras. A través de su cuenta de Instagram, la hermana de Cecilia Bolocco le escribió un mensaje con unas palabras directas de su corazón.

Las hermosas palabras que Diana Bolocco dedica a su esposo

La reconocida periodista nacional tiene en su cuenta de Instagram más de un millón 500.000 mil seguidores. Por ese medio compartió el romántico mensaje de cumpleaños para su esposo Cristián Sánchez.

“Feliz cumpleaños al hombre que me cambió la vida. Si pues, lo cambiaste todo y para bien, para MUY BIEN! Y hoy, 14 años después, sigues ahí, siempre atento, pendiente de tu entorno, siendo el mejor papá que habría soñado para mis hijos y siendo el mejor compañero de vida”, escribió en el post que ya tiene 44.500 ‘likes’.

Además de resaltar que su vida ha tenido un giro junto a él, también destacó sus cualidades. “Eres paciente, humilde, cariñoso y comprensivo, divertido y profundo. Ahí estás, siempre, con la palabra precisa y con esa sonrisa perfecta de la que me enamoré apenas la vi”, dijo el rostro de Mega.

“Te amo y acá estoy para ti. Siempre. Feliz cumpleaños amor mío. Vamos por muchos cumpleaños más”, cerró.

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y las felicitaciones al reconocido presentador tampoco. “Feliz cumpleaños Cris. Dios te bendiga siempre junto a tu hermosa y gran familia”, “amo el amor de ustedes, felicidades Cristián, que sean muchos más”, “aww qué hermosas palabras, son muy tiernos”, fueron algunos de los mensajes que quedaron plasmados en la publicación.

La periodista asegura que no supo ayudar a su esposo cuando tuvo depresión

La depresión es un trastorno mental que no mira estatus social, profesión, edad color, ni ningún aspecto pues podría atacar a cualquiera. El periodista Cristián Sánchez atravesó por la terrible enfermedad mental hace un tiempo.

Por su parte, su esposa confesó que siente que no fue la mejor ayuda para él, pero no porque no quiso sino porque no lo supo manejar. En el programa De tú a tú conducido por Martín Cárcamo, Diana Bolocco se desahogó con respecto a este tema hace unos días.

“Fui un pésimo aporte. Me costó darme cuenta, yo debiera haberle tirado una tabla de salvación antes y no lo hice”, aseguró el rostro televisivo.

“Yo dentro de mí debí saberlo. Yo lo veía mal, pero no tanto, y había dejado de ser Cristián y no me había dado cuenta. Se había ido esa chispa, esa conversación, no estaba”, aseguró.

En ese entonces, recordó que cada vez que le preguntaban por él decía que estaba muy estresado porque le preguntaban constantemente. Sin embargo, cayó en cuenta que algo estaba mal así que se apersonó en el consultorio de la psicóloga y pidió ayuda.

“A él le faltaba alguien que le dijera que no debía seguir haciendo esto, con su trabajo, con sus compañeros, sus horarios, con el no tener tiempo para nada”, puntualizó en dicha entrevista.

