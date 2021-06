Mientras Kim Kardashian celebra el nuevo romance de Kanye, él la deja de seguir en redes sociales

Recientemente los fanáticos de Kim Kardashian quedaron sorprendidos ante la madurez de la socialité quien asumió con buena actitud la nueva relación con Irina Shayk de su expareja, Kanye West, a solo cuatro meses de pedirle el divorcio, y además le envió un tierno mensaje de cumpleaños.

Sin embargo, ese mismo comportamiento no se replicó por parte del rapero, quien no dudó en dejar de seguir a la mamá de sus cuatro hijos y al resto de sus hermanas en Twitter después de una nueva polémica en el reality show familiar, Keeping up with the Kardashians.

Esta fue la fotografía que Kim escogió para felicitarlo por su cumpleaños.- Instagram @kanyewest.

En una de las emisiones, la empresaria reveló que la soledad fue el verdadero motivo de su separación, algo que no le sentó muy bien al intérprete de Flashing Lights.

Kim Kardashian habló de sus problemas con Kanye West

En una charla con la matriarca del clan familiar más popular de Estados Unidos, Kris Jenner, la modelo se explayó sobre cómo vivió el último año su relación, dándose cuenta que estaban mejor cuando él se encontraba lejos de ella.

“No tengo una persona con la que compartir eso (sus éxitos)”, dijo. “Tengo todo lo extravagante que te puedas imaginar y estoy agradecida por eso, pero creo que estoy lista para las experiencias más pequeñas que creo que significarán mucho”, agregó.

Con esto, Kanye marca distancia de la familia Kardashian.- Instagram @khloekardashian.

“Después de cumplir 40 este año, me di cuenta de que no quiero un esposo que vive en un estado completamente diferente. Pensé ‘Oh, Dios mío, es cuando nos llevamos mejor’, pero eso es triste para mí y eso no es lo que quiero”, reflexionó.

Poco después los seguidores de la estrella notaron que Kanye West le dio ‘unfollow’ a Kim Kardashian en Twitter, la red social donde se viralizó este clip de la serie de telerrealidad, afirmó Quién.

De igual manera, se pudo conocer gracias a People que ella no tiene ningún problema con que él esté saliendo con Shayk. “Si no le afecta a sus hijos, a Kim no le importa si Kanye sale con chicas, no le molesta que esté saliendo con ella. Kim definitivamente ya ha continuado con su vida y está bien”.

