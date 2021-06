La jugosa fortuna de Eiza González que sigue en ascenso

Eiza González inició su carrera artística desde que era una adolescente, desde entonces no ha parado de trabajar en sus sueños, logrando convertirse en una de las actrices más referentes no solo de México, sino de Latinoamérica y de Estados Unidos.

La mexicana se convirtió hace unas semanas en la actriz mujer más taquillera de Hollywood, dejando atrás a grandes celebridades como Margot Robbie y Brie Larson.

“Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer como yo (inserta mi origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo) no era capaz de llegar a ser una protagonista y que a la gente no le importaba ver mi trabajo, sin embargo, yo sigo adelante. Siempre esforzándome por creer en mí misma cuando mucha gente no lo hacía. Puede que no sea enorme para algunos, pero para mí, es un momento que nunca pensé que vería. Por mi gente, por los mexicanos y los latinos. Me siento muy orgullosa. Sé que esto es un poco cursi, pero quería compartirlo y agradecerles. Gracias mi gente. Sí se puede”, escribió junto a la noticia en su cuenta en Instagram.