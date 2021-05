Eiza González derriba estereotipos y se convierte en la mujer más taquillera de Hollywood

Eiza Gonzalez dejó en alto al país al país y a las mujeres latinas al posicionarse como la mujer más taquillera de Hollywood de 2021 en Estados Unidos.

La actriz compartió en sus redes sociales muy orgullosa como se posicionó dentro de las cinco estrellas más reconocidas, quedándose con el quinto lugar y comparándose con estrellas como: el actor Samuel L. Jackson, quien tiene el primer lugar, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith, respectivamente.

“Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer (inserte mi origen étnico o cualquier estereotipo vinculado a mí) no era una protagonista y que a la gente no le importaba (…) Y sigo adelante. Sintiéndome desinflada pero esforzándome por creer en mí mismo cuando mucha gente no lo hacía. (…) Para mí es un momento que nunca pensé que vería”, escribió en su cuenta en Instagram.