José Antonio Neme tras polémica por broma de Diana Bolocco: “Si los demás se enojan, tendrán que ver los canales”

Sorpresa han causado las reacciones tras la broma de Diana Bolocco en el matinal Mucho Gusto, en la que apuntó a un supuesto romance entre Priscilla Vargas y José Luis Repenning. El tema fue abordado en el programa Me Late, en donde incluso Sergio Rojas aseguró que la comunicadora se habría molestado, alegando que el hecho “le parecía de pésimo gusto“.

“Entiendo que luego de que Diana dejara entrever una relación más que amistosa entre Repenning y Priscilla Vargas, Priscilla habría actuado enfurecida señalando que le parecía de pésimo gusto la broma, que le parecía absolutamente inapropiada. Y esto, en medio de rumores de que Priscilla sí tendría un romance con alguien del canal, pero no con Repenning”, señaló Rojas.

Si bien el programa avanzó hacia otros temas, el espacio dio un nuevo giro cuando Neme se contactó con el programa de TV+. Todo, debido a una dinámica de Radio Pudahuel. En este contexto, Daniel Fuenzalida le preguntó sobre lo ocurrido con Diana Bolocco en el matinal de Mega.

Al respecto, el periodista señaló: “Yo solamente dije lo de la canción de Bonnie Tyler porque me encanta, entonces dije ‘cómo es posible que en prensa suene Bonnie Tyler y no suene en el matinal’. Y ahí se generó como una broma”.

“Pero no tengo idea. Ustedes, cuando a mí me moleste algo, se van a enterar por mí porque voy a dejar la escoba. Porque así soy yo. No voy a mandarles recados con nadie. Yo no me enojo para adentro ni en el auto ni mirando para la pared ni murmurando nada. Entonces si los demás se enojan, no sé po, tendrán que ver los canales cómo hacen saber su molestia“, agregó.

Finalmente, Neme se desentendió de la polémica indicando: “Yo me preocupo de cuando algo me molesta a mí no más, del resto no tengo idea“.