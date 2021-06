Cata Vallejos anuncia que se radicará en otro país junto a su pololo: “Estamos muy contentos”

A través de redes sociales, Cata Vallejos anunció que dejará Perú para radicarse en México. La influencer reveló que le aprobaron la visa de trabajo, por lo que partirá junto a su pololo, el argentino Nacho di Marco.

“Estoy muy feliz. Quiero contarles y compartirles mi felicidad, porque muy pronto me voy a México. Me salió la visa de trabajo de México. Con Nacho la estamos tramitando hace un tiempito ya y al fin nos salió así que tenemos que ir a validarla allá y ya empezar a movernos allá en México. Estamos muy contentos por eso”, señaló.

Por otra parte, celebró el hecho de poder reencontrarse con algunos de sus amigos, quienes también se encuentran en dicho país. “Estoy muy contenta. Tengo mucha gente conocida en México, así que ahí nos vemos“, dijo la influencer, quien ha protagonizado varias polémicas durante el último tiempo, debido a sus dichos sobre el Covid-19.

Cata Vallejos y dichos sobre la vacuna contra el Covid-19

Recordemos que a fines de mayo, la joven recibió una serie de críticas tras revelar los motivos por los que no se vacunará contra el Covid-19. Según explicó a través de sus historias, su decisión tiene que ver con su estilo de vida y su salud. “No me voy a vacunar. Casi nunca me vacuno por nada, con ningún tipo de vacuna, ni con la influenza (…) porque siento que puedo defenderme yo misma. Mis defensas son muy fuertes“, señaló.

Cata Vallejos remarcó que practica deportes, lleva una alimentación balanceada y que, en términos generales, es una persona saludable. Por este motivo, dijo: “Siento que puedo defenderme ante cualquier virus o cualquier cosa”.

Sus palabras generaron críticas en varios sectores. Incluso la animadora María Luisa Godoy repasó sus palabras en el matinal Buenos Días a Todos, en donde señaló: “La Cata Vallejos es una cabra adorable, la quiero harto, hasta viajé con ella, pero acá hay que ser responsables“.

“Una cosa es que ella no se quiera vacunar, porque cree que esta inmune, porque tuvo Covid o cree que es muy sana… pero lo que es más grave, y Cata, te lo digo con mucho cariño, cuando uno tiene más un millón de seguidores, en el público al que ella llega, que es el que no se está vacunando hoy en día, también tiene que ser responsable“, agregó.