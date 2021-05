Cata Vallejos recibe críticas al revelar por qué no se vacunará contra el Covid-19: “Mis defensas son muy fuertes”

Una serie de críticas fueron las que surgieron en contra de la influencer y ex Calle 7 Cata Vallejos, luego que esta revelara los motivos por los que no se vacunará contra el Covid-19.

Según explicó a través de sus historias, su decisión tiene que ver con su estilo de vida y su salud. “No me voy a vacunar. Casi nunca me vacuno por nada, con ningún tipo de vacuna, ni con la influenza (…) porque siento que puedo defenderme yo misma. Mis defensas son muy fuertes“, señaló.

Cata Vallejos remarcó que practica deportes, lleva una alimentación balanceada y que, en términos generales, es una persona saludable. Por este motivo, dijo: “Siento que puedo defenderme ante cualquier virus o cualquier cosa”.

“No me voy a vacunar porque ya tuve Covid, ya tengo los anticuerpos. No quiero meterme algo que todavía no se sabe qué puede pasar a mediado y largo plazo (…) Me puedo defender, mi organismo está muy fuerte así que no le tengo miedo al virus“, sostuvo.

Cabe señalar que luego de sus declaraciones, Cata Vallejos se convirtió en trending topic en Twitter. En la plataforma, los usuarios la tildaron de “irresponsable” por generar desconfianza en torno a la vacuna. Además, muchos señalaron que el estilo de vida o la salud de las personas no garantiza que el virus no las pueda atacar gravemente, como lo sucedido con Cristopher Mansilla, ciclista chileno y multicampeón panamericano, quien falleció a los 30 años a causa del Covid-19.

Cata Vallejos ya tuvo Covid-19

En abril pasado, la influencer reveló que hace un tiempo estuvo contagiada de Covid-19, generando sorpresa entre algunos de sus seguidores. Uno de ellos, indicó que no se notó debido a su actividad en la plataforma, a lo que Vallejos respondió con un mensaje que provocó molestia en redes sociales.

“¡Es que me dio como un resfriado nada más! Y creo que la fórmula para enfrentar lo que sea es ser positivo en la vida. Y no tener miedo”, dijo.