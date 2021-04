Cata Vallejos reveló que estuvo contagiada de Covid-19: “Me dio como un resfriado nada más”

Una curiosa revelación fue la que hizo Cata Vallejos durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, cuando le preguntaron si había estado contagiada de Covid-19. La influencer respondió afirmativamente, indicando que tuvo el virus hace algún tiempo.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que posteriormente otro usuario de la plataforma le preguntó cuándo contrajo el virus, indicando que no se notó debido a su actividad en redes sociales. “¡Es que me dio como un resfriado nada más! Y creo que la fórmula para enfrentar lo que sea es ser positivo en la vida. Y no tener miedo”, señaló la influencer.

Cata Vallejos reveló que tuvo Covid-19 – Instagram

Recordemos que Cata Vallejos se encuentra en una relación con el actor argentino Nacho Di Marco, con quien inició un romance durante la pandemia.

El transandino estuvo con la influencer durante su viaje a México, el que no estuvo exento de críticas, pues muchos la juzgaron por cruzar las fronteras en medio de la crisis sanitaria. Es lo que ocurrió tras la publicación de una fotografía en la red social, en la que un usuario la tildó de “irresponsable”.

Cata Vallejos ha recibido críticas por sus viajes

“Que gente más irresponsable, pero no me sorprende nada. Espero que después se queden en sus casas para no contaminar a la gente por culpa de sus divertimentos”, soltó el usuario en parte de su mensaje. Seguidamente expuso: “Y eso del que puede, puede, o sea, yo puedo y no lo hago porque tengo un par de dedos de frente para saber que no se debe viajar. ¿Qué sigue, viaje a Europa?”.

La influencer no se quedó callada y contestó de manera contundente. “Amigo, no por viajar te vas a ‘contaminar’, ¿De qué estás hablando? Hay protocolos para todo y créeme que a la vuelta andaré libre por la vida. ¿Porque sabes qué? Me haré el examen y como va a salir negativo podré andar por la calle desde el día uno”.