Shiloh reaparece en medio de la polémica y demuestra el amor por su familia

Shiloh Jolie-Pitt reaparece después de su gran celebración de 15 años en un viaje a Nueva York. En medio de la polémica por la batalla legal de ella y sus hermanos, los hijos de Angelina y Brad intentan seguir con su vida lejos de los tabloides, por esa razón la aparición de la adolescente fue discreta y casual.

Shiloh Jolie Pitt viaja a NY junto a sus hermanos

Al llegar al aeropuerto de JFK el pasado 5 de junio, Shiloh llevó un look total black de shorts rotos, una sudadera con rayas blancas y una mascarilla. Su outfit, estuvo complementado con tenis color negro y su cabello estuvo atado en un chongo.

View this post on Instagram A post shared by Shiloh Jolie-Pitt (@shiloh.jpt) Su outfit, estuvo complementado con tenis color negro y su cabello estuvo atado en un chongo.

Su mamá, también demostró que tiene el estilo más elegante. Angelina Jolie, usó un trench coat color beige de la marca Christian Dior, así como sandalias de piso, jeans acampanados, una bolsa Celine y una mascarilla azul. Su cabello lacio lo llevó suelto y con ondas suaves.

Sus hermanos Maddox, Zahara, Vivienne, Knox y Pax, también estuvieron vestidos de forma casual para su viaje a La Gran Manzana. Un día antes de su viaje, la familia Jolie fue captada en el restaurante de Hollywood TAO, en el cual celebraron el cumpleaños 46 de Angelina.

View this post on Instagram A post shared by عکس هالیوود (@new_hollywood_photos) Un día antes de su viaje, la familia Jolie fue captada en el restaurante de Hollywood TAO.

La famosa lució increíble usando un vestido midi de manga larga color amarillo y tacones color nude, acompañado de una elegante bolsa Valentino.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Gidoti (@joliepittthoughts) La famosa lució increíble usando un vestido midi de manga larga color amarillo y tacones color nude.

Recientemente otro de los hijos de la actriz llamó la atención. A pesar de que Pax es uno de los integrantes más discretos de la familia Jolie-Pitt, recientemente ha captado la atención de los medios cuando se supo que el pasado 5 de junio decidió no asistir a su graduación debido a que no quería crear ‘un circo mediático’ y no deseaba distraer la atención de sus compañeros en este día especial.

A pesar de que Pax es uno de los integrantes más discretos de la familia Jolie-Pitt, recientemente ha captado la atención de los medios

De acuerdo con Radar Online, Pax tiene una personalidad tímida pero cuenta con muchos amigos, por esa razón decidió no asistir a la ceremonia, pues no deseaba ser fotografiado.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Gidoti (@joliepittthoughts) De acuerdo con Radar Online, Pax tiene una personalidad tímida pero cuenta con muchos amigos.

La atención sobre los hijos de Angelina, ha aumentado después de que se dio a conocer que Brad había ganado el caso de custodia compartida y se supo que Angelina buscaba apelar a la decisión del juez.

La atención sobre los hijos de Angelina, ha aumentado después de que se dio a conocer que Brad había ganado el caso de custodia compartida

Te recomendamos en video:

Más de este tema: