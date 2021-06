Pax, hijo de Angelina Jolie se pierde su graduación debido al divorcio

Pax, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt acaba de ser noticia por perderse su graduación en medio del divorcio de sus padres. El adolescente de 17 años oficialmente concluyó con sus estudios de la preparatoria de Los Ángeles y está listo para entrar a la universidad.

Pax, el hijo de Angelina Jolie huye de los medios

A pesar de que Pax es uno de los integrantes más discretos de la familia Jolie-Pitt, recientemente ha captado la atención de los medios cuando se supo que el pasado 5 de junio decidió no asistir a su graduación debido a que no quería crear ‘un circo mediático’ y no deseaba distraer la atención de sus compañeros en este día especial.

El pasado 5 de junio decidió no asistir a su graduación debido a que no quería crear ‘un circo mediático’.

En el panfleto de la escuela, Pax es nombrado como Pax Jolie-Pitt. El reporte confirma que Pax ha estado tomando clases durante la pandemia de forma virtual y estas concluyeron el sábado.

En el panfleto de la escuela, Pax es nombrado como Pax Jolie-Pitt.

De acuerdo con Radar Online, Pax tiene una personalidad tímida pero cuenta con muchos amigos, por esa razón decidió no asistir a la ceremonia, pues no deseaba ser fotografiado.

. Pax tiene una personalidad tímida pero cuenta con muchos amigos.

La atención sobre los hijos de Angelina, ha aumentado después de que se dio a conocer que Brad había ganado el caso de custodia compartida y se supo que Angelina buscaba apelar a la decisión del juez.

. La atención sobre los hijos de Angelina, ha aumentado después de que se dio a conocer que Brad había ganado el caso de custodia compartida.

Shiloh Jolie Pitt celebra con dos fiestas sus 15 años

El pasado 27 de mayo Shiloh Jolie Pitt, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt cumplió 15 años de edad. Como era de esperarse, sus famosos padres celebraron por todo lo alto esta nueva etapa de su primer bebé. Sin embargo, debido a su batalla legal, este día estuvo dividido por las celebraciones de su madre y su padre.

. El pasado 27 de mayo Shiloh Jolie Pitt, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt cumplió 15 años de edad.

De acuerdo con información de Woman’s Day, Angelina y Brad tuvieron un nuevo desacuerdo debido a que ambos deseaban pasar todo el día con Shiloh en su cumpleaños para celebrar con una gran fiesta.

. Angelina y Brad tuvieron un nuevo desacuerdo debido a que ambos deseaban pasar todo el día con Shiloh.

De acuerdo con una fuente cercana, Shiloh mantuvo a sus amigos en espera sobre el lugar donde sería su fiesta. Al final se acordó que la cumpleañera pasaría la mitad del día con Brad y la tarde y noche con Angelina.

De acuerdo con una fuente cercana, Shiloh mantuvo a sus amigos en espera sobre el lugar donde sería su fiesta.

La razón por la cual la separación ha sido especialmente difícil para Shiloh, es porque ella es muy cercana con sus dos padres. Mientras que sus hermanos mayores son más cercanos a Angelina y los gemelos son muy jóvenes para recordar cómo era fu familia antes del divorcio.

La razón por la cual la separación ha sido especialmente difícil para Shiloh.

Te recomendamos en video:

Más de este tema: