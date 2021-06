Así puedes llevar un maquillaje sencillo y elegante al estilo de la princesa Diana

La princesa Diana fue todo un icono de la moda, y aun a más de 20 años de su partida física sigue siendo una referencia de estilo.

Y es que con sus looks elegantes y estilo sencillo demostraba que no necesitas exagerar con tu look para lucir perfecta como toda una princesa.

“Menos es más”, es una frase que aplica muy bien en todo, especialmente en el maquillaje, y es algo que nos enseñó Lady Di.

Su maquilladora personal, Mary Greenwell, reveló los tips de maquillaje de la princesa que todas podemos copiar para lucir tan elegantes y perfectas como ella.

Cómo lograr un maquillaje como el de la princesa Diana

La base es una de las cosas más importantes para un maquillaje como el de Lady Di, ella llevaba una base fluida, de cobertura ligera.

Pestañas

La princesa llevaba unas pestañas gruesas, peinadas y separadas con mucho volumen que requieren de una sencilla técnica.

Lo primero que debes hacer es colocar una pre base para pestañas, tanto en la parte superior como en la inferior, y luego aplica rímel en la raíz para oscurecerlas.

Luego, aplica otra capa de máscara para pestaña en los extremos, especialmente en las puntas y obtendrás unas pestañas gruesas y con más volumen como las de Diana.

Delineado

Para lograr un delineado hermoso y elegante como el de la princesa, quien fue su maquilladora recomienda aplicar un lápiz cremoso marrón oscuro.

Pásalo por las pestañas superiores para oscurecer la raíz, y aplica sombra marrón con un pincel fino sobre la línea del lápiz.

Labios

La princesa Diana optaba por llevar sus labios en tonos naranjas, coral o nude, siempre con tonos mate y algunas veces optaba por aplicar gloss.

Puedes llevar tonos nude, o coral mate, al igual que la princesa, para darle elegancia a tu maquillaje.

Más de este tema

Consejos de la princesa Diana que debemos seguir para ser elegante sin llevar ropa de marca

Así fue como Kate Middleton rindió homenaje a la reina Isabel y la princesa Diana

Las joyas de la princesa Diana que Meghan y Kate heredaron y lucen a la perfección

Te recomendamos en video