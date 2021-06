Harry y Meghan dan la bienvenida a su hija Lilibet Diana

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle han dado la bienvenida a su hija Lilibet Diana. De acuerdo a un comunicado emitido por ambos, la bebé nació el viernes en el Hospital de Santa Barbara, California. Por ahora, la madre e hija se encuentran en su hogar recuperándose.

Harry y Meghan presentan a su hija Lilibet Diana

En el comunicado, Harry y Meghan explicaron el significado de su nombre, con el cual rindieron homenaje a la princesa Diana y a la reina Elizabeth.

“Lili, es el nombre en honor a su abuela, la reina Elizabeth a quien su familia llama con cariño Lilibeth. Su segundo nombre, Diana, fue elegido en honor a su amada abuela, la princesa de Gales.”

La pareja agregó que se sentían bendecidos por tener a su hija y que ella era más de lo que habrían podido imaginar. También agradecieron a sus seguidores por el amor y los buenos deseos que han recibido durante este momento.

Lili, es la segunda bebé de Harry y Meghan, quienes cuentan con un hijo, el pequeño Archie quien cumplió dos años el mes pasado. El anuncio del segundo embarazo de Meghan Markle se hizo en febrero, meses después de que la duquesa hablara abiertamente del dolor que había sentido al sufrir un aborto espontáneo en julio a través de un escrito en el New York Times.

En marzo, la pareja reveló en género de su bebé en una entrevista con Oprah, en la cual dieron a conocer los motivos por los cuales renunciaron a la realeza.

El avanzado embarazo de Meghan, fue la razón por la cual no pudo estar presente en el funeral de príncipe Philip y por lo cual no pudo asistir al evento Trooping the Colour en honor al cumpleaños de la reina.

Debido a la pandemia por Covid-19, la actriz tampoco contó con un baby shower ni quisieron aceptar regalos para su hija, ya que la pareja prefirió que los recursos se usaran para las personas necesitadas.

La princesa Diana ayudó al príncipe a proteger a su familia de la realeza

En su famosa entrevista con Oprah tras haber dejado la realeza, Harry dijo que sentía que su madre había estado con ellos a través del proceso. Poco después al lanzar un libro para apoyar a los niños y jóvenes que habían perdido a sus padre por Covid-19, Hospital by the Hill.

En el libro, el príncipe dijo que haber perdido a Diana había dejado un hoyo enorme dentro de él. En el texto aseguró a los niños que sabía cómo se sentían y quería que supieran que con el tiempo, ese vacío se llenaría con amor y apoyo.

“Cuando yo era un niño, perdí a mi mamá. En ese momento yo no quería creerlo o aceptarlo y dejó un gran vacío dentro de mí.”

Diana cuidó a sus hijos incluso después de su muerte. La princesa del pueblo dejó una vasta herencia para ellos que fue lo que ayudó a Harry a escapar de la realeza. En su entrevista con Oprah, el hermano de William reveló que pensaba que su mamá sabía lo que iba a pasar y por eso quiso proteger a sus hijos para que pudieran decidir sobre su futuro.

La historia con su madre, hizo que Harry decidiera dejar a la realeza para proteger a su propia familia con Meghan, pues no deseaba que ‘la historia volviera a repetirse’.

“Mi madre estaría muy molesta por cómo sucedió todo y muy triste, pero querría que todos fuéramos felices.”

