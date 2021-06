5 veces que Angelina Jolie desafió las reglas de Hollywood y triunfó

Angelina Jolie ha experimentado una transformación asombrosa a lo largo de los años. Con sus penetrantes ojos azules, sus voluminosos labios y sus pómulos prominentes, no se puede negar que es una de las mujeres más hermosas de Hollywood.

Pero además de la belleza, también es una talentosa actriz que ha ganado elogios y premios por sus interpretaciones variadas y encomiables.

Camaleónica

Angelina definitivamente demostró que “una cara bonita” puede hacer mucho más que sólo el papel de chica sexy y damisela en peligro. En su trayectoria como actriz, Jolie ha demostrado que puede interpretar cualquier personaje, incluso si eso implica llevar a cabo pesados entrenamientos y largos procesos de caracterización.

Trabajo humanitario

A lo largo de los años de Jolie ha sido reconocida por sus amplios esfuerzos humanitarios. Su pasión por ayudar a las comunidades marginadas y al medio ambiente la ha llevado a cruzar los límites de lo que para muchos parece imposible. En 2003, fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR

La actriz estuvo en un campo de desplazados en Sierra Leona, donde había niños víctimas de atrocidades. “Eso me convirtió en alguien diferente, para mejor. Antes me interesaba sobre todo en mí misma, en mi carrera, en mi vida”, declaró en 2006 a la cadena CNN. Desde entonces, Jolie dona un tercio de sus ingresos a obras de beneficencia.

Al extremo

Angelina no teme a tomar acciones extremas cuando se trata de crear conciencia. Recientemente la actriz dio mucho de qué hablar por aparecer en un video cubierta de abejas para National Geographic en el Día Mundial de las Abejas.

Esto fue parte de una campaña sobre la urgente necesidad de proteger a las abejas y sobre un programa UNESCO-Guerlain que capacita a mujeres como apicultoras-empresarias y protectoras de los hábitats de las abejas nativas en todo el mundo.

Maternidad multicultural

Con tres hijos propios y tres adoptados, la actriz fue muy cuestionada por su “obsesión” por adoptar niños de otras etnias. Jolie fue una de las primeras en demostrar el valor de la adopción en un Hollywood lleno de estigmas y prejuicios. Ella siempre ha trabajado para priorizar a su familia y honrar la herencia de sus hijos.

Jolie adoptó a Maddox, de Camboya, en 2003 y explicó: “Camboya fue el país que me hizo consciente de los refugiados. Me hizo involucrarme en asuntos exteriores de una manera que nunca lo había hecho, y unirme al ACNUR. me hizo mamá”.

Posteriormente en 2005 adoptó a Zahara, una niña etíope que entonces era relativamente una recién nacida. Angelina salvó la vida de la pequeña, pues ella nació con desnutrición y su madre y abuela no contaban con el dinero para alimentarla y mantenerla.

Cirugías preventivas

Jolie sorprendió a todos cuando en 2013 se sometió a una doble mastectomía preventiva tras descubrir que tenía un gen BRCA1 defectuoso, responsable del desarrollo de cáncer de mama y ovario. De acuerdo a declaraciones de la actriz, los médicos estimaban que tenía un 87% de probabilidades de padecer cáncer de mama y un 50% de probabilidades de desarrollar un cáncer de ovario.

Instagram @angelinajolieoffiifial

A la actriz no le importó si dejaba de ser lo “suficientemente atractiva” para la industria pues su vida estaba en riesgo. Su madre, la actriz Marcheline Bertrand falleció de cáncer de mama en 2007 a los 56 años mientras que su abuela materna padeció cáncer de mama y después murió de cáncer de ovario a los 45 años.

“A menudo me preguntan cómo me han afectado mis decisiones médicas y el hecho de hacerlas públicas. Simplemente siento que tomé decisiones para poder aumentar las posibilidades de estar aquí para ver a mis hijos convertirse en adultos y conocer a mis nietos”, expresó Jolie.

