Ricky Martin sufrió PTSD cuando lo obligaron a salir del closet

Actualmente, Ricky Martin es reconocido como uno de los famosos de la comunidad LGBTIQ+ más exitosos en el mundo. Sin embargo esto no siempre fue así, pues durante muchos años, el boricua tuvo miedo de decir abiertamente que es gay.

En una entrevista sobre el mes del orgullo, el cantante recordó que hace tiempo los medios lo acosaban con especulaciones sobre su sexualidad, e incluso hubo una ocasión en que lo obligaron a salir del closet.

En una entrevista con People, Ricky recuerda que durante una plática con Barbara Walters, le pidió que aclarara los rumores sobre su sexualidad. En ese momento él no estaba listo y se sintió violado, incluso sufrió un trastorno debido a la mala experiencia.

“Hay un pequeño PTSD (Trastorno de estrés postraumático) en esa situación. Cuando me preguntó eso, me sentí atrapado e incluso violado, porque simplemente no estaba listo para salir del closet.”