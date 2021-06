Neme revela que ha recibido amenazas por opinión sobre vacunas

En el matinal Mucho Gusto abordaron el aumento de casos de Covid-19, repasando lo ocurrido con algunos famosos como Arturo Vidal, cuyo contagio fue confirmado a principios de semana. José Antonio Neme destacó la importancia de tomar conciencia en torno a la pandemia, contexto en el que además reveló que ha recibido amenazas por sus categóricas opiniones en torno a la vacuna.

“Es súper importante, y aunque me troleen y me manden mensajes, porque me han amenazado, me han dicho que soy una verdadera mierda porque yo soy súper pro vacuna. Y no voy a respetar a aquellas personas que andan con la teoría de la plandemia y todo ese tipo de estupideces”, dijo.

“No lo digo por Arturo Vidal, lo digo en general, porque cuando aparecen personas diciendo que comen sano, que toman vitaminas y que sus sistema inmune es a prueba de todo, me parece peligroso. Esto no se trata de mi derecho, ni de decisión arbitraria, aquí hay ciencia detrás”, agregó.

Además, José Antonio Neme remarcó que “los medios de comunicación tenemos una tremenda responsabilidad… Yo ahí soy súper firme, la vacuna es nuestra única vía de salida y responde a una investigación de más de veinte años“.

Finalmente, el periodista señaló que, según lo que ha podido conversar con algunos colegas sobre el estado de salud de Arturo Vidal, el futbolista “lo ha pasado súper mal, se ha sentido muy mal”.

Neme y su crítica a Cata Vallejos

Recordemos que el pasado lunes, algunos matinales repasaron las polémicas declaraciones de Cata Vallejos en torno a la vacuna contra el Covid-19, como fue el caso del Mucho Gusto, de Mega. José Antonio Neme se refirió al tema en pantalla, lanzando una dura crítica en contra de la influencer.

“Voy a mencionar a esta niña, Vallejos, que pololeó con un integrante de este programa, que hace una declaración lo más irresponsable que hay. Esta muchacha, que no tengo el placer de conocerla, nunca la he visto, por si creen que hay una animosidad de mi parte, porque no tengo nada personal con ella”, dijo en un comienzo.

El periodista aseguró que revisó las declaraciones de la ex Calle 7, de lo que “es un delirio, básicamente. Me gustaría hacer un llamado para todos los que tienen un mínimo de visibilidad o algo de responsabilidad, o algo de conexión con el grupo de gente joven de que no hablen huevadas, perdón“. “Que mi cuerpo se va a defender solo, que se pegan los celulares en el cuerpo, déjense de chambonadas”, señaló.

“Debe ser la única persona en el mundo que tiene la capacidad de no solamente de combatir este virus, sino que todos los que hay”, agregó.