“¡No hablen huev…!”: Neme lanza categórica crítica contra Cata Vallejos

El pasado lunes, los matinales abordaron el aumento de contagios en el país y las detenciones que se han realizado debido a las fiestas clandestinas. Algunos de estos también repasaron las polémicas declaraciones de Cata Vallejos en torno a la vacuna contra el Covid-19, como fue el caso del Mucho Gusto, de Mega. José Antonio Neme se refirió al tema en pantalla, lanzando una dura crítica en contra de la influencer.

“Voy a mencionar a esta niña, Vallejos, que pololeó con un integrante de este programa, que hace una declaración lo más irresponsable que hay. Esta muchacha, que no tengo el placer de conocerla, nunca la he visto, por si creen que hay una animosidad de mi parte, porque no tengo nada personal con ella”, dijo en un comienzo.

El periodista aseguró que revisó las declaraciones de la ex Calle 7, de lo que “es un delirio, básicamente. Me gustaría hacer un llamado para todos los que tienen un mínimo de visibilidad o algo de responsabilidad, o algo de conexión con el grupo de gente joven de que no hablen huevadas, perdón“. “Que mi cuerpo se va a defender solo, que se pegan los celulares en el cuerpo, déjense de chambonadas”, señaló.

Neme repasó a Cata Vallejos

Posteriormente, mostraron el video en que Cata Vallejos explica por qué no se vacunará contra el Covid-19, y entrega información imprecisa sobre la dosis. “Debe ser la única persona en el mundo que tiene la capacidad de no solamente de combatir este virus, sino que todos los que hay“, comentó el periodista.

En este contexto, el comunicador ironizó con que la Organización Mundial de la Salud podría invitarla a un centro científico para estudiar su caso. “Por favor que contacten a Cata Vallejos, que la inviten, que le paguen el ticket, no sé. A lo mejor ella tiene la clave. No me parece…”, sostuvo.

Neme sobre dichos de Cata Vallejos – Mega

Por su parte, Diana Bolocco se cuadró con las palabras de su colega y señaló: “Me preocupa que hable como si fuera médico, si no ha estudiado, y segundo, porque hay mucha gente que la siga. Ella tiene una responsabilidad extra”.