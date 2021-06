Lucifer rinde tributo a integrante fallecido en su temporada 5

Si eres fan de la serie Lucifer, seguramente notaste que durante la segunda parte de la quinta temporada, los actores le rindieron homenaje a Merritt Yonka, pero ¿quién es este personaje?. Se trata del coordinador de acrobacias que trabajó junto al elenco en la tercera y cuarta temporada y que lamentablemente falleció.

Yonka fue el encargado de coordinar las escenas de acción entre 2017 y 2019. Sin embargo, el acróbata falleció el 16 de septiembre de 2020 debido a dos formas de cáncer que sufrió durante varios años.

En ese momento, los actores y actrices de la serie lo recordaron con publicaciones en redes sociales. El protagonista Tom Ellis, expresó su tristeza al perder a un amigo.

Además de su participación en la serie Lucifer, Merritt Yonka era conocido como actor, pues participó en la serie ‘Days of our lives’ con el papel de Joey, un camarero de Shenaningans. También trabajó en las series Pretty Little Liars y True Blood.

Su gran talento como coordinador de stunts, lo hizo ganar un premio Emmy, el cual reconocía su labor detrás de cámaras en diversas producciones.

Al momento de su muerte, su esposa Cindy y sus hijos Emily, Steven y Garret, pidieron que en lugar de enviarles flores, realizaran donaciones a la fundación Trevor Habberstad, la cual había ayudado a Yonka con su lucha contra el cáncer.

El tributo de la producción de Lucifer, es uno de los honores más grandes que puede recibir un profesional de Hollywood como Yonka, ya que durará por siempre y es visible para los fanáticos de la serie.

Lucifer, los secretos del final de la temporada 5

En esta nueva temporada al fin podemos ver las cosas más esperadas de esta nueva entrega, como la aparición de Dios en la Tierra y un episodio musical que su protagonista, Tom Ellis ya ha estado adelantando a través de sus redes sociales. El musical llevará por nombre ‘Bloody celestial Karaoke Jam’.

En el primer episodio, se puede ver a Dios, Lucifer y Amenadiel en una cena familiar. Tom Ellis dijo a EW que eso le trajo una nueva dinámica al show, ya que de alguna forma su padre estaba ahí y cambiaba el modo en que su personaje hacía y decía cosas.

Por su parte D.B. Woodside dijo en una entrevista para ET que al final de la temporada 5 sucederá algo que le romperá el corazón a todos los fans. Pero al mismo tiempo, confirmó que habría una sexta temporada, así que aun hay esperanzas para todos.

