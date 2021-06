Marlene Favela siguió adelante tras su divorcio y estas escenas junto a su hija lo demuestran

La vida no es tal como la pintan en las telenovelas donde siempre los protagonistas viven juntos por siempre, y de esto puede dar de Marlene Favela, cuya fama traspasó las fronteras de México tras protagonizar producciones como Gata Salvaje junto al actor Mario Cimarro en 2002.

Desde muy joven Marlene Favela, nacida el 5 de agosto de 1977 en la población mexicana de Santiago Papasquiaro, en Durango, ha estado sometida a la presión que supone la fama, y no fue muy distinto cuando anunció su separación del empresario australiano George Seely, con quien se casó en una lujosa celebración en Querétaro el 16 de diciembre de 2017.

En junio de 2020, poco después de dos años de matrimonio y para sorpresa de sus seguidores, Marlene anunció que la relación con Seely, de origen libanés había terminado, todo ello a pesar de la idílica imagen que ambos habían construido sobre su relación.

Los comentarios ante la separación no faltaron, así como las especulaciones

“La verdad es que no sabemos qué pasó. Dejen de opinar como si supieran. De que la que más sufrirá será la hija, es cierto. No es fácil vivir con padres separados. Ella ni siquiera tendrá recuerdos de sus padres amándose. Eso será muy doloroso. Pero bueno. Ambos son adultos y espero en Dios que les ilumine por el bien de la hija y de ellos mismos. Bendiciones”. “Con todo respeto parecían la bella y la bestia, siempre me ha parecido una mujer linda e inteligente nada que ver él es un hombre aparte de no muy agraciado físicamente se nota su prepotencia”.

Para octubre de 2019 Marlene compartía imágenes de su embarazo junto a su esposo. En apariencia todo parecía ir bien, pero apenas meses después del nacimiento de Bella todo cambió y la pareja tomó rumbos distintos, aunque Marlene sigue conservando en sus redes sociales los momentos que compartió junto a su exesposo.

Bella llegó al mundo el 12 de octubre del 2019 y la primera imagen en publicarse fue precisamente la de su padre tomando su mano.

La revista People publicó en septiembre de 2019, unas semanas antes del nacimiento de la primera hija de Marlene, un artículo que titularon “El sueño de Marlene” que mostraba a la pareja en apariencia feliz.

Marlene ha demostrado ser una mujer y una madre excepcional

Todas esas fotos que dejaban ver una sólida relación no fueron suficientes, por lo que Marlene, con su bebita recién nacida, anunció que se divorciaba del que había descrito una y otra vez como el amor de su vida, pero su felicidad no terminó por ello, por el contrario se sobrepuso y se dedica a ser una mamá a tiempo completo.

En un video que difundió en su cuenta en Facebook en junio de 2019 confirmó que sí estaba separada y había pedido el divorcio. “Me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso”, señaló en el video donde se sinceró. “En la vida las cosas que son perfectas un día dejan de serlo”, reflexionó al aclarar que se encargaría de que su hija siempre estuviera cerca de su papá. “No voy a pedir ninguna pensión alimenticia”, aclaró al afirmar que la condición económica de su papá en el momento no se lo permitía.

“Soy el ángel de mi mami”, se lee en una de las publicaciones colgadas en la cuenta bellaseely_.

“No soy una víctima, soy una mujer muy fuerte, soy una mujer muy valiente, no seré la primera ni la última mujer que tiene un divorcio y cría a su hija lejos de su padre”, señaló.

“A veces las relaciones se acaban, a veces pensamos que las relaciones son para toda la vida”, añadió, al admitir que vivió en silencio su duelo como cualquier mujer.

“Hoy soy una mujer que está curada, que se siente muy tranquila con lo que he hecho”, remarcó Marlene en ese comunicado, el único que emitió sobre su separación.

Luego de vivir una dolorosa separación Marlene ve crecer a su hija y le transmite la fortaleza propia de una mujer fuerte y determinada que ha sabido seguir adelante y superar el dolor que es inherente a la vida.

