Así de sencillo puedes lograr unas ondas perfectas como las de Kim Kardashian

Kim Kardashian es una de las empresarias más exitosas que cuenta con una línea de maquillaje y de ropa.

La celebridad tiene su propio reality junto a su familia “Keeping Up With The Kardashians” que contó con 20 temporadas.

Además, es todo un icono de la moda que se atreve a llevar diferentes estilos e impone tendencias de inmediato.

La hemos visto con diferentes estilos de cabello, corto, largo, liso, con ondas, negro, castaño, rubio, y muchos estilos más.

Recientemente la socialité participó en una sesión de fotos donde llevó el cabello negro y largo con unas ondas marcadas y hermosas.

Y aunque se vea algo muy complicado de imitar, resulta que es mucho más fácil de lo que pensamos y todas lo podemos lograr.

Cómo lograr unas ondas perfectas como las de Kim Kardashian

En un video que su estilista Chris Appleton publicó en sus redes se ve cómo logró estas ondas marcadas y frescas.

En el video se ve que el estilista usó perchas, ese utensilio ligero en el que se guinda la ropa y que todas tenemos en casa, para lograr unos rizos más profundos.

Lo que hizo fue trenzar el cabello entre esta percha y al final pasó la plancha para fijar y marcar aún más la onda, las dejó por un rato y luego retiró.

Al final puedes aplicar fijador para que se mantenga el peinado por mucho más tiempo y luzcas hermosa, como Kim.

Sin duda es un truco muy sencillo que todas podemos hacernos en casa y lucir al mejor estilo de la celebridad sin gastar ni ir a peluquería.

Kim y sus enseñanzas de estilo

Además, Kim tiene un gran estilo a sus 40 años y prueba que es una mamá a la moda y muy sexy.

Y es que se muestra en mini vestidos, blusas rotas o con escote y en bikini, probando que ni la maternidad ni la edad te restan sensualidad ni elegancia.

