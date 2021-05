Kim Kardashian con camisa rota y pantalón de cuero impone tendencias para mujeres de 40

Kim Kardashian es una de las empresarias más exitosas del momento que tiene su propia línea de maquillaje, fajas y ropa interior.

En el 2006 saltó a la fama debido a un video sexual que se filtró y se convirtió en uno de los más visto de la historia con 100 millones de vistas.

Luego, en el 2007, un año después de la filtración del video lanzó su reality familiar Keeping Up With The Kardashians, que tuvo 20 temporadas.

Pero, Kim ha demostrado que más allá de cómo logró la fama, es una mujer exitosa, poderosa, y trabajadora que se toma los negocios muy en serio.

Además, también se ha convertido en todo un icono de la moda, imponiendo tendencias con todas las prendas que luce.

Kim Kardashian impone tendencias para mujeres de 40

La celebridad ha llevado mini faldas, bikinis, y pantalones a sus 40, demostrando que no importa la edad que tengas, puedes lucir cualquier prenda con estilo.

Recientemente, sorprendió con un look arriesgado pero muy elegante, ideal para realzar tu estilo a tus 40 años o más.

Kim lució un pantalón de cuero negro que combinó con una camisa en tono naranja neón, pero no era una camisa común.

La celebridad llevó una prenda rota debajo de los brazos y a los lados del torso, unida solo con una tira, un estilo muy único y original, perfecto para lucir sexys también.

“Amo este look”, “Kim siempre tan original”, “OMG no puedo con esa camisa naranja”, “El mejor look”, “De los mejores atuendos que ha lucido”, “Me encanta todo lo que se pone”, y “Una diosa siempre”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que Kim lleva prendas extravagantes, hace unos días también lució un vestido de playa asimétrico, con el que lució su espectacular figura a sus 40.

