La polémica que envuelve a Kim Kardashian y pone en duda su ética profesional

Kim Kardashian es una de las empresarias más exitosas que tiene su propia línea de maquillaje, fajas y ropa interior.

Tanto ella como su familia saltaron a la fama con el reality Keeping Up With The Kardashians, que tuvo 20 temporadas y llegó a su fin este año.

Recientemente se divorció del rapero Kanye West, con quien estuvo casada por 6 años y tuvo cuatro hijos, North, Chicago, Saint, y Psalm.

La nueva polémica de Kim Kardashian

La socialité ha estado envuelta en polémicas toda su vida, comenzando por el video sexual que se filtró en el 2006, hasta su separación de Kanye.

Ahora, enfrenta un nuevo escándalo y es que siete empleados la están demandando por explotación laboral, según informó el New York Post.

Los trabajadores que laboraban en la mansión de Kim en la urbanización exclusiva de Hidden Hills, presentaron una demanda contra la celebridad, en la que la acusaban de no pagar sus salarios a tiempo y retener 10% de él para cubrir impuestos.

Además, los trabajadores que laboraban en jardinería y mantenimiento, aseguran que no le recompensaba las horas extras y tampoco les permitía hacer pausas para comer durante toda la jornada laboral.

Incluso, uno de los trabajadores era menor de edad, con 16 años, y afirmó que lo obligó a trabajar más del máximo de 48 horas semanales permitidas por la ley para un menor en verano.

Y otro de los empleados fue despedido al poner la queja por los abusos y exponer su punto de vista.

Así respondió Kim

Un portavoz de Kim respondió a estas acusaciones tan graves y delicadas y explicó que los empleados fueron contratados a través de una empresa de servicios.

Y esta empresa era la que se encargaba de sus nóminas, no Kim, por lo que no es ella la responsable y no tiene nada que ver con lo que se le acusa.

“Kim nunca ha dejado de pagar a un proveedor por sus servicios y espera que el problema entre estos trabajadores y el proveedor que los contrató se resuelva amistosamente en breve”, dijo el portavoz.

Recordemos que la celebridad se encuentra estudiando derecho, y está muy cerca de graduarse, por lo que seguro sabrá cómo resolver esta situación de la mejor manera.

