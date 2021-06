“Lost Cause”, lo nuevo de Billie Eilish para superar una relación amorosa perdida

Billie Eilish se ha convertido en una de las estrellas pop del momento. Hace apenas unos meses dejó a todos boquiabiertos al despojarse de sus ropas holgadas que la han caracterizado en su carrera y optó por una sexy combinación de lencería que dejó ver sus curvas.

La reveladora sesión de fotos para British Vogue marcó un parteaguas para la cantante ya que dejó claro que está lista para renovarse y mostrar lo poderosa que puede ser.

Eilish se ha mantenido en la cima con su propuesta musical y recientemente liberó el video musical de “Lost Cause”, sencillo que se desprende de su próximo álbum Happier Than Ever.

Ésta se trata de la cuarta canción que es lanzada como premisa del álbum, después de los cortes “My Future”, “Therefore I Am” y “Your Power”. El lanzamiento está programado para julio.

El poder de no dejarte de nadie

“Tal vez estabas pensando en ti mismo todo el tiempo. Solía desear que fueras mío (mío). Pero eso fue mucho antes de que me diera cuenta. Alguien como tú siempre sería tan fácil de encontrar”, reza la canción. Y es que Eilish hace alusión a no dejarte derrumbar por alguien que no te supo valorar.

Todas hemos pasado por una relación fallida que no nos dejó nada y la letra de “Lost Cause” es ideal para una situación así.

“Pensé que eventualmente habrías crecido, pero me probaste que estaba equivocado (incorrecto). No eres nada más que una causa perdida (Causa). Y esto no es nada como lo que una vez fue (era). Sé que piensas que eres un forajido (sí). Pero no tienes trabajo (no tienes trabajo). No eres nada más que una causa perdida (Causa). Y esto no es nada como lo que una vez fue (era). Sé que piensas que eres un forajido (creo que eres un forajido). Pero no tienes trabajo”, canta Eilish.

El video musical está dirigido por ella misma y se muestra en una pijamada con un grupo amigas jugando a Twister, disfrutando de un poco de comida chatarra y bailando.

El sencillo ya fue agregado a Today’s Top Hits, la lista de reproducción más grande de Spotify.

Eilish ha sido muy cuestionada por su cambio de imagen

La cantante ha cosechado éxitos tras éxitos pero sin importar cuántas veces esté en la cima de la lista, sigue siendo señalada por su imagen.

Eilish creció y con ello, su perspectiva del mundo ha tenido un giro de 180°, es lógico que busque reinventarse.

Eilish era menor de edad cuando su fama comenzó a ascender pero ahora tiene 19 años, por lo que cambió su apariencia, rompiendo con todo aquello que había construido antes.

Ella siempre dijo que se sentía incómoda con su cuerpo y que por eso usaba “capas y capas y capas” de ropa. Para que haya decidido mostrar su piel como lo hizo ahora, pasó por todo un proceso de aceptación muy válido y necesario.

La cantante ya ha expresado su descontento hacia la sexualización de las mujeres que hace que existan tantos prejuicios, complejos y odio hacia el cuerpo femenino.

“¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, ¿no soy una mujer? Si me quito las capas, ¿soy una puta? y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él”, dice en el video NOT MY RESPONSiBILIT.Y.

