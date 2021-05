Billie Eilish no solo es una de las cantantes más exitosas de los últimos tiempos, también ha sorprendido con su cambio de imagen recientemente.

Y es que hace unas semanas la cantante publicó una imagen en la que se mostraba rubia, dejando atrás su icónico cabello verde.

Billie Eilish en lencería muestra su lado más sexy y nos enseña a amar nuestras curvas

Desde entonces, la celebridad ha dejado salir su lado más sexy, y recientemente se mostró más sexy que nunca posando en lencería.

La celebridad es la nueva portada de Vogue y lució muy sensual en lencería en tono nude, corsé, guantes y medias de látex, enseñándonos a amar nuestras curvas.

“Todo se trata de lo que te hace sentir bien. Mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no, no debe quitarle ningún respeto”, dijo la cantante.

De esta forma, la celebridad nos inspira a mostrarnos tal y como somos sin miedos a los prejuicios ni a ser juzgadas.

“Me encantan estas fotos y me encantó hacer esta sesión. Haz lo que quieras cuando quieras. Joder todo lo demás”, dijo en la publicación que obtuvo más de 16 millones de likes.

Sus fans la llenaron de halagos y también famosas como Eiza Gonzalez, Hailey Bieber, Bella Hadid y Ashley Graham.

“OMG Billie no puedo con tanta belleza”, “estoy orgullosa de ti”, “feliz que te sientas tan cómoda y orgullosa de tu cuerpo”, “Wow reina rompiste internet”, “luego de estas fotos he muerto”, y “jamás superaré estas fotos de Billie”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La lucha contra sus complejos

Hace un año Billie abrió su corazón y habló sobre sus complejos con su cuerpo que la llevaron a siempre lucir ropa holgada.

“Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo, algunas personas odian lo que me pongo, algunas personas lo alaban, algunas personas lo usan para avergonzar a otros”, dijo la cantante en un video.

Y afirmó “si me pongo lo que es cómodo no soy una mujer, si arrojo las capas soy una puta aunque nunca has visto mi cuerpo todavía lo juzgas. Hacemos suposiciones sobre las personas basado en su tamaño, nosotros decidimos quiénes son, decidimos lo que valen, si me pongo más si me pongo menos”.

