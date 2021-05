Billie Eilish responde a quienes la atacaron por “desnudarse”

La estrella del pop Billie Eilish dejó sus ropas holgadas que la han caracterizado en su carrera y optó por una sexy combinación de lencería con corset para la más reciente edición de British Vogue. La reveladora sesión de fotos dejó a todos boquiabiertos pues la cantante jamás se había presentado así.

En entrevista con Vogue, Eilish reveló que estas fotos tenían un gran significado para ella al ser la antítesis de su marca. Y tal y como ella esperaba, fue criticada y llamada “hipócrita” por “exhibir” su cuerpo.

“De repente eres una hipócrita si quieres mostrar tu piel, y eres fácil y eres una puta y eres una p*ta. Si lo estoy, entonces estoy orgullosa. Yo y todas las chicas somos p*tas, y a la m*erda, ¿sabes? Démosle la vuelta y empoderemos en eso. Mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no, no debería quitarte ningún respeto“, dijo.

Instagram/ Vogue

Eilish suele ignorar las críticas y todo lo que se dice sobre ella y su apariencia pero ésta vez no pudo contenerse ante un titular sexista que aseguraba que “había perdido sus valores”.

El Daily Mail publicó un artículo sobre la aparición de Eilish en Vogue pero desde el titular, la intención era señalarla como si se hubiese vendido para tener aprobación.

“‘Prueba de que el dinero puede hacerte cambiar tus valores para vender’: Billie Eilish sorprende a los fans al cambiar sus ropas holgadas por lencería para Vogue- ignora años de jurar ‘esconder su cuerpo'”.

Billie Eilish hits back at sexist headline that criticised her recent British Vogue photoshoot. pic.twitter.com/yiBx3QE6Pb — Pop Crave (@PopCrave) May 7, 2021

La publicación se escudó en los comentarios de los fans que estaban “decepcionados” por el cambio de Eilish. Pero ella no dudó en responder de la manera más elegante al hacer unos ajustes en el titular.

“‘Prueba de que las mujeres pueden cambiar de parecer y recuperar la autonomía en su cuerpo’: Billie Eilish sorprende a los fans al cambiar sus ropas holgadas por lencería para Vogue- ignora años de haber sido una niña”, dice la corrección de la cantante.

Es momento de dejar de presionar a las mujeres con lo que pueden y no pueden hacer con su cuerpo.

Las estrellas del pop se reinventan constantemente, literalmente no es tan impactante. Es el sexismo y los prejuicios de la sociedad lo que hace de estos cambios un circo.

Eilish era menor de edad cuando su fama comenzó a ascender pero ahora tiene 19 años, por lo que cambió su apariencia, rompiendo con todo aquello que había construido antes.

Ella siempre dijo que se sentía incómoda con su cuerpo y que por eso usaba “capas y capas y capas” de ropa. Para que haya decidido mostrar su piel como lo hizo ahora, pasó por todo un proceso de aceptación muy válido y necesario.

En 2020 la cantante también fue víctima de crueles críticas y burlas por mostrarse con ropas ajustadas.

Las mujeres no somos objetos, no tenemos la obligación de gustarle a nadie ni de hacer con nuestros cuerpos lo que le plazca a nadie más que a nosotras mismas. No tenemos que “darnos a respetar” ni darle poder sobre nuestro cuerpo a los demás. ¿Por qué causa tanto conflicto cuando decidimos romper con lo que la sociedad espera de nosotras?

La cantante ya ha expresado su descontento hacia la sexualización de las mujeres que hace que existan tantos prejuicios, complejos y odio hacia el cuerpo femenino.

“¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, ¿no soy una mujer? Si me quito las capas, ¿soy una puta? y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él”, dice en el video NOT MY RESPONSiBILIT.Y.

