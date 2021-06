Rebel Wilson publica nuevas fotos en la playa y muestra su transformación

Rebel Wilson ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses por la impresionante transformación que ha tenido. Desde 2020, la actriz se propuso a hacer un cambio en su estilo de vida y sin duda está teniendo buenos resultados.

Recientemente se dejó ver en las playas de Florida luciendo sus curvas en un elegante traje de baño. Wilson decidió pasar el fin de semana en Palm Beach, aprovechando la conmemoración del Día de los caídos en los Estados Unidos.

Instagram/ Rebel Wilson

“Creo que quiero mudarme a Florida ahora”, escribió la estrella de Pitch Perfect en su publicación de Instagram.

A sus 41 años, Wilson ha sido todo un ejemplo de fuerza y compromiso pues más allá de perder peso, está dando un gran ejemplo sobre ser constante para darle ese giro de 180° a tu vida.

Según los informes, la actriz ha perdido 60 libras (30 kilos) desde que declaró 2020 como “el año de la salud”.

Los fanáticos elogiaron su última foto, que la muestra posando con confianza en la playa con un traje completo y escotado de manga corta, un sombrero de fieltro y gafas de sol llamativas.También dejó ver su lado divertido con un vestido camisero negro del Pato Donald.

Instagram/ Rebel Wilson

“Vaya, tan tan tan tan tan tan tan asombroso. Mereces estar increíblemente orgulloso de tu dedicación”. “Increíble transformación. Hasta que no haya pasado por uno, realmente no sabrá lo difícil que es. Rebelde fantástico. Sigue inspirando”. “¡Vaya, he visto su viaje de pérdida de peso aquí y me siento muy inspirada”. “Obviamente ha trabajado muy, muy duro y hace que parezca tan fácil. Felicitaciones!!”, comentaron en la publicación.

Rel nos ha inspirado con el camino que ha recorrido

La actriz suele ser muy activa en sus redes sociales y es en su cuenta de Instagram donde ha compartido cómo ha sido el proceso hacia su nueva vida. Una de las razones por las que Rebel ha sido tan inspiración es que ha demostrado que lucir sexy no es cuestión de tallas sino de actitud y una buena salud.

A lo largo de los meses, la estrella australiana ha publicado fotos y mensajes de su progreso, en las que incluye su rutina de ejercicios, cambios en la dieta, consejos de motivación y hasta las veces en las que ha fallado.

Sin importar los señalamientos de quienes sólo buscan atacar, Wilson ha publicado fotografías usando los outfits más sexys que dejan ver los cambios que ha tenido

“Glamorosa en el set de hoy”, escribió en una ocasión, rompiendo el mito de que necesitas tener “cierto tipo de cuerpo” para ponerte algo que deje tus curvas al descubierto.

La actriz no teme en mostrar su vulnerabilidad

Algo que ha caracterizado a la actriz es que siempre se mantiene honesta con los fans, dejando ver que también es humana y que pasa por momentos difíciles.

Hace unas semanas, la australiana sorprendió con una triste noticia con respecto a su batalla con la fertilidad, situación con la que muchas se identificaron.

Y es que parte de su motivación para bajar de peso, era mejorar su salud para convertirse en mamá. A pesar de todo, ella piensa seguir luchando por alcanzar sus objetivos de una vida más saludable.

“Recibí una mala noticia hoy y no tenía a nadie con quien compartirla … pero supongo que debo decírselo a alguien. Para todas las mujeres que luchan por la fertilidad, las siento. El universo funciona de formas misteriosas y, a veces, todo no tiene sentido … pero espero que haya luz a punto de brillar a través de todas las nubes oscuras”, se lee en una fotografía.

Más de este tema

7 veces que Rebel Wilson demostró que no necesitas tener cierto tipo de cuerpo para sentirte sexy

5 famosas que nos inspiran con su batalla para convertirse en madres

Te recomendamos en video