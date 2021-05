Victoria Ruffo anuncia su regreso a Corona de lágrimas 2

La actriz Victoria Ruffo sorprendió a sus fans al confirmar el regreso de la telenovela Corona de lágrimas 2. Aunque la serie llegó a su fin en 2013, El ‘Güero’ Castro tiene planeado hacer una segunda parte con el elenco original.

Victoria Ruffo celebra su regreso a ‘Corona de lágrimas’

En la entrevista publicada en el canal de YouTube de Eden Dorantes, Victoria Ruffo confirma que regresará al papel de ‘Refugio‘ para continuar con la historia original. Estará acompañada de Mane de la Parra, José María Torre y Alejandro Nones.

La telenovela llegará en el 2022 en las pantallas mexicanas. Victoria dijo que está muy emocionada de regresar a este proyecto, ya que extraña mucho a los miembros del elenco, especialmente a quienes interpretaban el papel de sus hijos.

Además confesó que todo estaba previsto para comenzar este año, pero debido a la pandemia no fue posible.

En la historia original de Corona de lágrimas, Ruffo interpreta el papel de ‘Refugio’, una mujer que llega a la Ciudad de México con sus tres hijos, Patricio, Ignacio y Edmundo. Además de la llegada de un hombre que cambió su vida.

Los seguidores de la actriz, mostraron su emoción a través de redes sociales. Sobre todo, porque la noticia llega en el cumpleaños número 58 de la actriz.

Fue su hijo José Eduardo quien reveló cómo habían celebrado esta especial ocasión. Él y su madre se reunieron con amigos en un restaurante para comenzar la celebración. Además le dedicó un tierno mensaje.

“¡Comenzando a festejar el cumpleaños de mi mamá! Te amo.”

Las polémicas declaraciones de Eugenio Derbez sobre Victoria

Esto sucede en medio de declaraciones polémicas que su ex Eugenio Derbez hizo en la serie ‘De viaje con los Derbez 2’. El actor tuvo una plática con su hijo José Eduardo en la cual culpa a su madre por no haberlo dejado convivir con él durante varios años. Por esta razón él declaró que aunque algo le pasara a su hijo, no le hablaría a Victoria.

Ante estas declaraciones Victoria aseguró que nunca había visto su reality y sólo se alegraba del éxito que tenía José Eduardo con el público. Además declaró que por su parte no existen resentimientos con Derbez por algo que pasó hace 29 años

