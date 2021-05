Victoria Ruffo asegura que ella es la “bruja maldita” para Eugenio Derbez tras su relación

Hace varios días Eugenio Derbez declaró que jamás volvería a hablar con Victoria Ruffo, incluso si el hijo que tienen en común, José Eduardo Derbez, sufría un grave accidente. Ahora fue el turno de la actriz de defenderse, respondiendo de manera tajante al artista.

Las polémicas declaraciones de la mexicana de 58 años surgieron a raíz de una entrevista con varios medios de comunicación, en donde no se guardó nada, y habló francamente sobre cómo es la relación que sostienen en la actualidad.

Ruffo habló con franqueza de Derbez en su última aparición pública.- Instagram @queenunpublished.

Victoria Ruffo le respondió a Eugenio Derbez

“Ya son tantos años… José Eduardo acaba de cumplir 29 años. Eugenio tiene su vida hecha y yo tengo mi vida hecha, lo que tenemos en común es un hijo maravilloso”, señaló la protagonista de Corona de lágrimas y Vivo por Elena, según Milenio.

No obstante, aclaró que ella no guarda ningún tipo de relación con el comediante, después de tantos escándalos y discusiones que rodearon su romance años atrás.

Eugenio todavía guarda muy malos recuerdos de esa etapa de su vida.- Instagram @ederbez.

“Eugenio y yo no tenemos contacto. A lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito, no se pudo. Pero ahorita ya no hay chiste. Ni estamos enojados ni no enojados”, dijo.

De hecho, Victoria Ruffo ha hecho tanto las paces con su pasado que no le inquieta recibir malos comentarios por parte del actor, tal como el que hizo en el reality show De Viaje con los Derbez que encendió la polémica.

“Ya sabes que yo soy la bruja maldita de ese cuento y no importa, yo soy la bruja”, reaccionó la también presentadora de televisión, dejando sorprendidos a los presentes con su total sinceridad, especialmente porque la actual esposa de Omar Fayad no suele hablar de ese capítulo de su vida ya que está superado.

Más de este tema:

Por esta poderosa razón Eiza González se habría quitado sus implantes de seno

Victoria Ruffo posa con su hija y prueba que heredó su belleza

Marlene Favela presume a su hija ¡y ya es igual de coqueta que ella!

Te recomendamos en video: