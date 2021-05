Jennifer Lopez reaparece y da lecciones de estilo de cómo llevar leggins a los 50 años

Jennifer Lopez no solo puede ser una maestra de canto, actuación y baile, sino también de cómo lucir de la mejor manera en leggins y ropa deportiva porque la estadounidense de 50 años los ha convertido en un sello de identidad.

La artista, amante de la vida saludable desde siempre, entrena a diario, por lo que siempre está preparada con sus mejores outfits, entre los que tampoco olvida mantener el equilibrio con comodidad, versatilidad y belleza, muy fáciles de copiar.

Los looks de Jennifer Lopez en leggins que deberíamos imitar

Así quedó bien demostrado recientemente porque la intérprete de On the floor fue captada en un encuentro casual en Miami con su expareja, Marc Anthony, mientras conversaban y se ponían al día, de seguro, hablando sobre su nueva y mediática relación con otros ex, Ben Affleck.

Para la cita, Jennifer Lopez vistió un conjunto en tono lila conformado por leggins y crop top que dejó ver parte de su tonificado abdomen y se ciñó a su silueta.

La escogencia de color estuvo más que acertada por las tendencias de esta primavera-verano donde las tonalidades pasteles son furor, así como decantarse por un look monocromático puesto que alargan la figura, estilizan y logran un outfit armónico muy elegante.

Sin embargo, JLo tiene muchos otros tips para deslumbrar con sus pantalones deportivos. Por ejemplo, le encanta convertirse en el centro de la atención llevando leggins estampados pero crea el equilibrio con tops en neutros, evitando sobrecargar.

Asimismo, a sus 50 años le encanta jugar con la corriente estilística sporty chic, que consiste en incorporar a sus atuendos accesorios o prendas no deportivas que eleven el nivel del look. Por ejemplo, gafas de sol, aretes de gran tamaño y por qué no, leggins de cuero que le dan un toque muy sensual, además de ser una prenda versátil.

JLo es amante de la corriente sporty chic.- Instagram @jlo_we_love_you.

