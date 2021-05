El espectacular jumpsuit ‘de la venganza’ con el que Jennifer Lopez le roba suspiros a su ex

Poco a poco Jennifer Lopez es una nueva mujer después terminar su relación con Alex Rodríguez que parecía destinada al altar. Sin embargo, la pareja intentó arreglar sus problemas, sin llegar a buen término, por lo que decidieron caminar por separado.

Por tal razón, la cantante se ha enfocado en sus hijos, su carrera e incluso estrechar lazos con viejos conocidos como sus exparejas, Marc Anthony y Ben Affleck, de quienes se ha informado que han tenido reuniones con la empresaria en los últimos días.

Ahora, la intérprete de On the floor apareció en sus redes sociales motivada en su trabajo y hermosa, demostrando que la vida no acaba después de una ruptura, por más dolorosa que sea.

La artista ya volvió a los escenarios.- Instagram @jlo.

Jennifer Lopez y el bello jumpsuit con el que roba suspiros

La también actriz de 51 años brilló, literalmente, con una de sus últimas escogencias de vestuario para asistir al concierto de Global Citizen Vax Live en donde derrochó estilo y glamour con un escote profundo en V, encajes, transparencias y su espectacular figura que dejó impactado a más de uno, incluyendo a A-Rod.

Jennifer Lopez posa con sus estilistas .- Instagram @Jlo.

La espectacular pieza en blanco fue diseñada por Elie Saab, con detalles de lentejuelas, que también combinó con un collar de diamantes para elevar la sofisticación de su apariencia.

El look fue uno de los más comentados del evento que tuvo como finalidad impulsar la concienciación sobre la importancia de vacunarse para erradicar al Covid-19 y donde también asistieron otras importantes figuras del espectáculo.

Sin embargo, Jennifer Lopez no impactó una sino dos veces porque durante la gala tuvo otro cambio de vestuario: esta vez, un jumpsuit plateado y brillante, pero con gran cantidad de plumas que le dio el toque chic.

Este, por su parte, llevó la firma de Zuhair Murad, muy a la altura del lujo y la extravagancia de sus atuendos cuando le toca meterse en su papel de diva del pop.

