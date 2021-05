Es momento de dejar de mencionar a Mac Miller en la vida de Ariana Grande

Ariana Grande se casó con Dalton Gómez en una ceremonia secreta con tan sólo 20 invitados. La cantante se comprometió con el agende de bienes raíces a finales del 2020, dejando boquiabiertos a sus seguidores.

Fue en marzo de 2020 cuando el portal TMZ aseguró que Ariana estaba saliendo con Dalton Gómez y que llevaban varios meses de relación. Ahora, la pareja finalmente consolidó su amor pero los fans parecen seguir poniendo en el mapa a Mac Miller, ex pareja de la cantante.

El fantasma de Miller que acecha a Ariana

La intérprete de 7 Rings se ha mantenido muy hermética sobre su relación, especialmente porque no ha dejado de ser acechada por algunos que la siguen acusando de haber “abandonado” a Miller.

Mac Miller y Ariana Grande fueron pareja de septiembre de 2016 a mayo de 2018, tres años después de que colaboraran en el exitoso single de la cantante, titulado The Way. Durante ese tiempo, se dejaban ver juntos de forma regular y aunque casi no había evidencia de su relación en redes sociales, eran la pareja adolescente del momento.

El rapero fue de los primeros que salió a apoyar a Grande tras el atentado que se llevó a cabo durante un concierto en Manchester en 2017 y con ello, demostraron que estaban juntos en los peores momentos.

Sin embargo, el anuncio de su ruptura a principios de 2018 hizo estallar a los fans. Poco después, la cantante presentó a su nuevo novio, Pete Davidson, con quien presuntamente se comprometió.

En aquel entonces, muchos señalaron a la artista por haber comenzado su nueva relación “demasiado pronto”. Ariana llegó a decir que su relación con Miller no era sana debido a que sus adicciones se estaban saliendo de control.

El 7 de septiembre de 2018, el rapero estadounidense fue hallado muerto en su casa de San Fernando Valley. Tenía 26 años. A pesar de que ya no estaban juntos, Ariana declaró estar muy afectada por su muerte pero lejos de apoyarla, los fans se dedicaron a culparla y señalarla por lo sucedido. La presión fue tal que su ansiedad se disparó y decidió desactivar sus redes sociales.

“Deberías sentir vergüenza”. “Debiste haberlo ayudado”, fueron algunos de los comentarios que se leían.

Hoy, la cantante sigue siendo acechada por aquellos que aún la involucran con el rapero.

En medio de la felicidad por su enlace con Dalton, en redes sociales siguen circulando imágenes de ella con Miller así como comentarios que idealizan su relación.

“Ese debería ser Miller”, “no me interesa la boda de Ariana Grande porque Mac Miller no fue el novio”, “Me rompe el corazón ver que ariana grande se casó y no es con mac miller”, “O sea me alegra que Ariana Grande esté felizmente casada, pero yo no puedo superar su relación con Mac Miller”.

Ariana Grande se casa / Mac Miller en el cielo pic.twitter.com/vxiMpMSifd — Alex Ruiz (@DimeAlets) May 26, 2021

Los fans idealizamos las relaciones de sus artistas favoritos sin tomar en cuenta lo que la presión podría significar para ellos. A veces olvidamos que sufrieron al lado de una pareja o que sucedió algo que causó gran impacto como lo fue la muerte de Miller.

Sin bien a veces es inevitable contar la historia de Ariana sin mencionar a Miller, es importante entender que ella siguió avanzando y que ahora está en otra etapa de su vida y merece ser feliz.

