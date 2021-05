Adamari Lopez nos enseña que una mujer fuerte se separa por amor propio

Adamari Lopez es una de las figuras latinas más queridas del espectáculo internacional. Día a día conquista con su carisma y belleza lo que la ha llevado a tener un séquito de fans que la admiran y apoyan incondicionalmente.

A lo largo de su carrera, la conductora y actriz se ha caracterizado por motivar a sus seguidores con mensajes de superación y amor propio.

Recientemente Adamari sorprendió a todos con el anuncio de su separación del bailarín Toni Costa, con quien sostuvo una relación de casi diez años.

A pesar de la tristeza que reflejaban sus ojos, la llamada “Chaparrita de Oro” no dudó en publicar un video en el que reveló que la decisión había sido con el fin de “poner ante todas las cosas”, el bienestar de su familia.

“Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que lo escuchen de mí”, dijo López en su comunicado.

Las mujeres siempre hemos vivido con la idea de que una separación o divorcio es igual a un fracaso, que terminar una relación nos condena a estar solas y que si no pudimos construir algo con otra persona, es porque no hicimos lo suficiente.

Terminar una relación en la que no estás bien es un acto de amor propio

Adamari sabe que esto no es cierto y a través de sus palabras nos ha dado una lección muy importante. Y es que terminar una relación en la que no estás bien y que ya no te hace crecer es un acto de amor propio.

“Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaïa he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”.

El hecho de soltar a una persona con la que has vivido tantas cosas pero que ya no es buena para ti es un proceso duro en el que el dolor y la confusión son inevitables pero necesarios para dar el siguiente paso.

Adamari ha estado enfocada en transformar su cuerpo pero no sólo con el fin de reducir tallas sino de sentirse mejor física y mentalmente.

Amar también es dejar ir

En el pasado, la conductora ha hablado abiertamente de su divorcio con Luis Fonsi, su anterior pareja, y cómo es que aprendió a sobrellevar el dolor.

“Uno no logra avanzar, una tiene que soltar y dejar ese dolor, ese rencor (…) Hay cosas que pasan, que la otra persona tampoco quiere y no hay que obligar. Se deja ir y se abren los brazos a todas las cosas bellas que se pueden recibir de la vida”, dijo en una reciente entrevista con María Celeste Arrarás.

Nos aferramos a la idea de un amor intenso, cómodo y estable que nos hace sentir que tenemos un “felices por siempre” garantizado. Nos esforzamos tanto para darle sentido, entenderlo, por sujetarlo y etiquetarlo, que olvidamos de lo que en verdad queremos y necesitamos.

A veces, lo correcto es lo más difícil. A veces tienes que irte mientras estás profundamente enamorada. Pero dicen que si eres lo suficientemente valiente como para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo saludo.

