Hugo Valencia tras acusaciones de Vasco Moulian: “Nunca fue bullying”

Hace unos días, Vasco Moulian sorprendió con sus declaraciones en el programa Zona de Estrellas, al asegurar que fue víctima de bullying en el matinal Buenos Días a Todos, de TVN. Sus palabras surgieron cuando el panel abordaba el caso de Claudia Hidalgo, quien denunció haber sufrido este tipo de conductas durante su paso por Milf.

“En Muy Buenos Días a Todos, cuando era panelista recibí, tuve muchísimo bullying de la Chiqui Aguayo, de Ignacio Gutiérrez y Hugo Valencia“, dijo, explicando que esto ocurría “fuera y dentro de pantalla“. También abordó a María Luisa Godoy, indicando que “me decía en los comerciales ‘Vasco no digas esas cosas, Vasquito’, como en buena. Yo creo que lo decía por cariño”. “La María Luisa me trataba como enfermito“.

Hugo Valencia y las acusaciones de Vasco Moulian

Tras las palabras del actor, Hugo Valencia se refirió a los dichos de Vasco Moulian en un nuevo capítulo de Que te lo Digo. En conversación con Sergio Rojas, aclaró que “no voy a hablar ni por la María Luisa ni por la Chiqui, yo voy a hablar por mí. O sea, yo te digo que nunca vi un mal trato por parte de ninguna de ellas. Te lo digo categóricamente”.

“Yo pensé que era parte de un juego y la buena onda porque Vasco nunca se molestó, nunca se paró y se fue. Yo entendía que era la forma que ustedes tenían de relacionarse. Nunca entendí que era bullying“, comentó su colega, a lo que Valencia respondió: “Nunca fue bullying y además hubo muchas instancias para que él nos pudiera haber dicho algo así”.

Sergio Rojas y Hugo Valencia en Que te lo Digo – YouTube

“Ahora, yo te quiero contar que ocurrieron muchos momentos en los que sí conversamos con Vasco porque él se pasaba de la raya. Hablaba mal de ejecutivos del canal, del departamento de prensa, por ejemplo. Hablaba en contra de los rostros del canal. Todo esto al aire“, agregó.

“Vasco fue por un mes al programa, iba, dejaba la cagada y los que trabajábamos teníamos que asumir los costos de las declaraciones que él daba. Llegaron momentos muy críticos en los que incluso habían conversaciones que nosotros teníamos detrás de pantalla (…) entrábamos al aire y él encaraba a esa persona y exigía que lo mismo que se hablaba en comerciales, lo dijera en pantalla”, contó.

También recordó que en una oportunidad, Chiqui Aguayo, quien formaba parte del programa en aquel periodo, se acercó al actor para preguntarle si sus bromas le molestaban. “La Chiqui cuando lo molestaba, ella se acercó a preguntarle si le molestaban algunas de sus bromas. Y Vasco le dijo que no había ningún problema, que estaba todo bien. Porque la Chiqui siempre ha agarrado para el hueveo a todos”, dijo.

Posteriormente aclaró que “lo primero era pedirle las disculpas a Vasco si alguna vez se sintió pasado a llevar por algo que dije o hice. Ahora, lo que yo estoy contando, es que esto nunca fue intencional, si es que él lo sintió así”. “Sí me llama la atención que lo diga en pantalla y no me lo haya dicho de frente. Yo creo que él más bien lo hace para generar un poco de ruido y está bien, pero acusar a alguien de maltrato es… Vasco yo creo que se pasó un poquito”, comentó.