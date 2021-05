Vasco Moulian asegura que sufrió bullying en el ‘Buenos Días a Todos’: “Estaban súper unidos”

Una inesperada revelación fue la que hizo Vasco Moulian en el programa Zona de Estrellas, cuando aseguró que fue víctima de bullying en el matinal Buenos Días a Todos, de TVN. Sus palabras surgieron cuando el panel abordaba el caso de Claudia Hidalgo, quien denunció haber sufrido este tipo de conductas durante su paso por Milf.

En el programa de Zona Latina, Mario Velasco le preguntó a Moulian “¿te ha pasado alguna vez que te hagan bullying o sentir que a alguien, en tu núcleo de trabajo, se le haga bullying?“, a lo que el actor contestó: “No sé si lo puedo decir porque ando con la cadena media cortada”.

“En Muy Buenos Días a Todos, cuando era panelista recibí, tuve muchísimo bullying de la Chiqui Aguayo, de Ignacio Gutiérrez y Hugo Valencia“, agregó, entregando los nombres de quienes habrían actuado en su contra.

Según consigna Mira lo que Hizo, Vasco Moulian explicó que esto ocurría “fuera y dentro de pantalla“. “Estaban súper unidos”, detalló, indicando que siempre le extrañó “la pelea que tenía Hugo con Ignacio, que ellos para hacerme bullying a mí era descarado. Terminé yéndome. Aguanté un rato pero después me fui, no lo soporté“, señaló.

Vasco Moulian también repasó a María Luisa Godoy

En medio de su testimonio, el actor también abordó a la animadora del matinal, María Luisa Godoy. “Hugo Valencia y Nacho Gutiérrez me hicieron bullying, entonces como yo decía la verdad, me caracterizo por ser una persona que dice las cosas de frente, la María Luisa Godoy me decía en los comerciales ‘Vasco no digas esas cosas, Vasquito’, como en buena. Yo creo que lo decía por cariño”, dijo. “Es tratarte como enfermito”, comentó Cecilia Gutiérrez, a lo que Vasco Moulian respondió: “La María Luisa me trataba como enfermito“.

Respecto al contexto en el que sufría bullying, Moulian explicó que “yo decía algo de cualquier personaje, ellos me llevaban la contra, más populista, ellos siempre quedando bien con todos. Nacho Gutiérrez, Hugo Valencia que se metía con los más débiles, no lo con los fuertes y la Chiqui Aguayo por una cosa política”.