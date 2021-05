Pink y su hija de 9 años mostraron su complicidad con impactante show acrobático

Como era de esperarse Pink impresionó en el escenario de los Billboard Music Awards 2021. Esta vez lo hizo en compañía de su hija Willow, de 9 años, con quien hizo acrobacias en el aire enterneciendo y fascinando al público.

Suspendidas en un par de cuerdas cantando el tema ‘Cover Me Sunshine’, el cual escribieron juntas en 2020, se lucieron en las alturas con la Luna llena de fondo.

Sin duda, un acto espectacular que finalizó con un emotivo abrazo de madre e hija.

La hija de la estrella del pop no sólo le heredó el amor por la música de su madre sino también la destreza para la gimnasia.

Así lo demostró durante la actuación pregrabada que fue mostrada en la ceremonia de los premios efectuada el pasado domingo desde el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

“Willow, te luciste”, dijo Pink orgullosa de su hija al terminar la actuación.

“Amo lo que hago y amo a la gente con la que puedo hacerlo, y somos bastante buenos en lo que hacemos. Pero eso no importaría si nadie viniera a vernos y jugar con nosotros. Así que a todos ustedes… ¡gracias por venir!”, expresó.

Pink sigue demostrando que es un icono de la música

Esta no es la primera vez que a la cantante lucirse de esta manera pues en presentaciones anteriores y en algunos de sus conciertos enamoró a sus fanáticos con acrobacias en tela, incluso ha descendido de edificios mientras canta.

Tras culminar el acto con su hija, Pink que lucía su característico look rockero con chaqueta de cuero, cantó sus temas más reconocidos como ‘All I Know So Far’, seguidamente hizo gritar a todos con ‘So What’, ‘Who Knew’ y ‘Just Like a Pill’, para culminar su presentación interpretó ‘Just Give Me a Reason’.

Alecia Moore (su nombre verdadero), fue homenajeada con el premio Icon, el cual recibió de las manos de Bon Jovi, a quien le reveló un gran secreto.

Con su gran sentido del humor Pink le confesó a Bon Jovi que cuando tenía ochos años, él le rompió el corazón al casarse con su esposa Dorothea Hurley y que tomaría el galardón como una disculpa.

Más de este tema:

Este es el mensaje de Pink a su hija que todas las mujeres debemos compartir

La valiosa lección de Pink que toda madre debería dar a su hija sobre el valor propio

Reapareció la hija de Pink y mira qué hermosa está

Te recomendamos en video: