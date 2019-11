La valiosa lección de Pink que toda madre debería dar a su hija sobre el valor propio

La cantante Pink es conocida por su estilo rebelde que desafía las normas impuestas a las mujeres desde la letra de sus canciones hasta hasta la forma en la que se viste, por lo que no nos sorprende que haya tenido las palabras adecuadas para enseñarle a su hija sobre el amor propio cuando sentía que no encajaba con otras niñas.

No es fácil criar niños con carácter pero tendrán un futuro brillante, según expertos

Durante un discurso al recibir un premio musical, la famosa recordó que cuando su hija tenía seis años le dijo: "Mamá, soy la niña más fea que conozco, parezco un niño con cabello largo".

Como toda madre, la cantante se preocupó pensando que un niño en la escuela había estado molestando a su hija haciéndola pensar que era "fea". "¿Podré golpear a un niño de seis años? Mmmh… no." pensó, así que se decidió por una solución más pacífica.

Pink creó una presentación de PowePoint con cantantes andróginos a los que no les importó seguir las reglas de la sociedad y tuvieron éxito por expresarse y ser ellos mismos como David Bowie, Freddie Mercury, Elton John y Michael Jackson.

Después le puso como ejemplo su propia experiencia preguntándole a su hija:

"Cuando la gente me critica ¿Dejo crecer mi cabello? No mamá ¿Me ves intentando cambiar mi cuerpo? No mamá ¿Me ves dando conciertos por todo el mundo? Si, mamá."