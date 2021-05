Pink estuvo al borde de la muerte por Covid-19 y reescribió su testamento

Hace un año, en abril de 2020, parecía terminar todo para la reconocida cantante Pink luego de dar positivo al COVID-19 y presentar síntomas muy fuertes, al igual que su hijo Jamenson de 4 años.

La estadounidense decidió compartir su testimonio para crear conciencia en las personas, pues llegó a temer por su vida y la de su pequeño.

“Jameson y yo estábamos realmente muy enfermos y pensé que, para nosotros dos, todo había terminado”, contó durante una entrevista a la emisora de radio Heart.

Jameson, hijo de la cantante sufrió los estragos del coronavirus. Foto: @Pink

La intérprete relató lo devastadores que fueron los síntomas tras levantarse por las noches sin poder respirar (padece asma) y sin su inhibidor mientras su hijo atravesaba la misma situación con diarrea, fiebres, dolores de pecho, garganta y cabeza.

Pink sintió tanto miedo por su vida que decidió reescribir su testamento y reconoció que se enfrentó a uno de los más grandes desafíos como madre.

“Me empecé a asustar muchísimo y reescribí mi testamento (…) Este ha sido el mayor de los desafíos como madre. Tanto física como psicológicamente. Acabas pensando: ¿Qué le dejo a mis hijos? ¿Qué les estoy enseñando? ¿Van a triunfar en este mundo?”, contó.

La cantante tiene dos hijos: Jameson y Willow de 9 años, frutos de su matrimonio desde 2006 con el expiloto profesional de motocross Carey Hart.

El miedo a dejar a sus hijos solos la llevó a pensar en dejarle un mensaje a su hija, por lo que llamó a su mejor amiga y le dijo: “Solo necesito que le digas a mi niña cuánto la quiero”.

Pink escribe canción pensando en sus hijos

La situación no solo le sirvió para valorar la vida y su familia, sino también para inspirarse en un nuevo tema dedicado a las últimas palabras de un padre a un hijo.

“Este mundo tan loco en el que vivimos ahora, ¿qué necesito decirles si esta es la última vez que puedo decirles algo? Pensando así nació la canción”, mencionó.

Tras superar el coronavirus la autora de éxitos como So What, True Love o Just give me a reason, donó medio millón de dólares al Hospital de la Universidad de Temple, en Filadelfia, así como otra cantidad cuantiosa (aunque al ser en metálico no se sabe cuánto exactamente) al Fondo de Crisis de Emergencia de Los Ángeles.