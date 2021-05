Marlene de la Fuente responde a pareja de Iván Núñez: “Es imposible que yo me haya puesto bikini para seducir a mi exmarido”

Una verdadera polémica es la que se originó tras las declaraciones de la actual pareja de Iván Núñez, Thais Jordao, quien entregó su testimonio en torno a su relación con el periodista y arremetió en contra de Marlene de la Fuente y Cecilia Gutiérrez.

A través del formato historias de Instagram, la brasileña negó haber sido responsable de la separación del rostro de TVN y haber trabajado en un club nocturno, como mencionó Gutiérrez durante sus transmisiones en la plataforma virtual. También aclaró que conoció al comunicador a fines del 2019, y que en ese entonces este ya daba indicios de estar “cambiando de hogar”.

Por otra parte, denunció estar siendo víctima de acoso cibernético mediante la publicación de pantallazos de los mensajes y comentarios que recibe en la red social. Asimismo recordó un hecho que involucra a Marlene de la Fuente, a quien acusó de recibir “a mi pareja en bikini en la última tentativa de estar con sus hijos”. “Y él por tener rechazo hacia ella, ella interpuso una denuncia de amenazas. Denuncia esa que hasta ahora con todos los testigos está a punto de ser archivada por la inconsistencia de sus declaraciones“, dijo, asegurando que “cada vez que habla aumenta lo que ella dijo que mi pareja hizo”.

Acusación de pareja de Iván Núñez contra Marlene de la Fuente – Instagram

La respuesta de Marlene de la Fuente

Durante una conversación con el programa Que te lo Digo, conducido por Hugo Valencia y Sergio Rojas, Marlene de la Fuente se defendió de los dichos de Thais Jordao. “Yo no sé lo que le pasó. Es muy grave que esta lola esté hablando cosas, es extremadamente grave”, afirmó, según consigna el sitio Mira lo que Hizo.

Además se refirió al episodio del bikini. “Yo puse una denuncia de protección para que mi ex marido no tuviera acceso a acercarse a mí. Eso está en tribunales. Por lo tanto, les digo, es imposible que yo me haya puesto bikini para seducir a mi ex marido, porque además les quiero decir que el día que se rompió esta relación, yo fui la persona que le pedí a mi ex marido que se retirara del hogar por lo que yo había visto, por lo que yo supe”, dijo.

“Son acusaciones bastante graves. El día que yo me enteré fue muy muy fuerte, y muy fuerte porque quedaron cuatro niños extremadamente dañados. Es muy grave que esta lola esté hablando cosas. Ahora voy a tener que hacerle una demanda a ella que no me gustaría, porque igual es una mamá que tiene un niño pequeño”, agregó.

“Es lamentable que una persona se jacte así de otra y más encima hablando de mis hijos. Es muy doloroso, porque a mí como madre me ha costado mucho sacar a mis cuatro hijos adelante, sola. Y cuando digo sola es sola”, continuó.

“Que no se meta con mis hijos”

Según consigna el medio, la periodista insistió en su postura. “Si ella siente que yo la he seguido, la he invadido, le pido por favor a esta persona. Si ella habla con tanta autoridad, pucha que hay que ser inconsciente para llegar y hablar cosas que no son. Yo tendría que ser bien caradura. Yo no tengo nada que ver. Mi vida es levantarme y trabajar por mis niños, son cuatro…. No hay por dónde”, dijo.

Finalmente, lanzó una advertencia. “Ella habló de mi hija y ahí cometió un grave error. Esto no es una amenaza. Yo voy a ir, donde tengo que ir, con mis abogado, y le voy a decir que esta señorita, que por favor me deje tranquila a mí y a mis hijos. A menos que haya pruebas, si hay pruebas, tirémoslas. Pero no nos volvamos locas y subamos historias al lote (…) lo único que quiero decirle a esta lola es que no se meta con mis hijos“, cerró.