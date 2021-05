“Me va a costar mi relación”: Pareja de Iván Núñez arremete contra Marlene de la Fuente y Cecilia Gutiérrez

Sorprendentes declaraciones fueron las que emitió la actual pareja de Iván Núñez a través de redes sociales, en donde dio a conocer su testimonio en torno a su vínculo con el periodista. Thais Jordao entregó su versión del asunto, arremetiendo en contra de Marlene de la Fuente. También repasó a Cecilia Gutiérrez, quien en octubre del año pasado reveló que el matrimonio del comunicador terminó debido a que mantenía una relación paralela con la brasileña.

“Como las personas nunca me van a dejar tranquila creo que tengo algo para hablar y que no lo hice antes por respeto a las personas, pero me cansé de los acosos cibernéticos casi diarios”, dijo Thais Jordao a través del formato historias de Instagram.

“La historia es grande y va a dejar a todos en shock, eso por cierto me va a costar mi relación porque ‘él’ no está de acuerdo que yo lo haga, pero no voy a aceptar eso. Como esa ‘periodista’ es parcial y sólo escucha un lado de la historia y continúa dañando. Creo que yo debería hablar la verdad oscura que hay por detrás de esa historia y ya me cansé”, agregó, refiriéndose a Cecilia Gutiérrez.

Pareja de Iván Núñez contra Marlene de la Fuente

Thais Jordao reveló los “verdaderos motivos de la separación” de su pareja. La brasileña quiso partir nombrando los perfiles falsos que le envían mensajes “endiosando a la señora de casi 5 décadas“. “Esos son los perfiles que me acosan siempre y yo no puedo hablar del contenido de una investigación que demuestra que todos esos perfiles son la misma persona y su entorno”, dijo.

“¿Por qué estoy hablando ahora? ¿Por qué no lo hice antes? Esas son preguntas que se deben estar haciendo. No lo hice antes por respeto a mi pareja y a todos sus hijos y eso no ha cambiado, pero ahora debo respeto a mi hijo y un día él tendrá internet y va a mirar lo que hicieron y además de eso, esa persona no me deja en paz, si ella me dejara tranquila no haría nada”, comentó, adjuntando una captura de los mensajes que recibiría a diario.

Pareja de Iván Núñez arremetió contra Marlene de la Fuente – Instagram

Su mensaje a Cecilia Gutiérrez

Tras adjuntar una serie de capturas, la pareja de Iván Núñez tuvo palabras para la panelista de Zona de Estrellas, indicando que cuando surgió la polémica, “ni llamó a las otras partes para confirmar si eran ciertas las cosas que habló”.

“La periodista tiene que aprender que no se hace favor a las amigas. Y estará respondiendo una demanda por eso”, agregó, para luego indicar que se cansó, y “esa será la única vez que hablaré sobre eso y soy muy mujer de hacerlo yo y no utilizar a una periodista chanta para salir como la víctima. Víctima esa que nunca fue víctima y sí ha hecho muchas víctimas, incluso a sus propios hijos. Buena madre, ¿no?“.