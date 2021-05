Katy Perry y las Kardashian de fiesta juntas prueban que las madres tienen derecho a divertirse

Katy Perry es una de las cantantes más famosas y admiradas que se ha destacado por su estilo único y original.

La cantante alcanzó la fama en el 2008 con sus temas Hot N Cold, y más tarde con I Kissed a Girl de su álbum debut One of the Boys.

Recientemente se convirtió en madre por primera vez junto a su pareja, el actor Orlando Bloom, y está viviendo una de las etapas más hermosas de su vida.

Así lo ha dicho ella misma en recientes entrevistas, donde ha dado detalles sobre su hija Daisy quien ya tiene 8 meses.

Katy Perry y las Kardashian se van de fiesta juntas

Sin embargo, el hecho que sea madre no quiere decir que no tiene derecho de salir de fiesta y divertirse.

Y así lo demostró hace unos días la cantante, quien asistió a la fiesta del lanzamiento del tequila de Kendall Jenner 818.

Fue el pasado viernes cuando la integrante del famoso clan realizó la fiesta en el Nice Guy en West Hollywood.

A esta celebración por supuesto asistieron sus hermanas Kylie, Kim, Khloé y su madre Kris Jenner, pero también contó con famosas celebridades.

Una de ellas fue Katy, quien se robó las miradas en el lugar con un traje marrón con estampado de serpiente, y llevó el cabello recogido en un moño bajo.

Kim Kardashian publicó en sus historias de Instagram un video en el que se veía a Katy brindando y disfrutando del tequila de Kendall.

De esta forma demostraron que son grandes amigas y que aunque sean madres, eso no les impide salir de fiesta y disfrutar de una noche divertida solas.

Y es que muchas veces cuando te conviertes en madre te olvidas de ti misma, y te sientes mal de salir a disfrutar, pero Katy y Kim nos recordaron que las madres tienen derecho a divertirse.

Más de este tema

Katy Perry en elegante vestido de látex presumió sus curvas post parto

Kim Kardashian en bikini prueba que ni la edad ni la maternidad restan sensualidad

Las fotos de Katy Perry con su hija que muestran que es la mejor mamá

Te recomendamos en video