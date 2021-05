Carla Zunino celebró el primer mes de vida de su hijo León: “¡Multiplicando el amor!”

Fue a fines de abril cuando Carla Zunino dio a conocer la llegada de su segundo hijo, León. La periodista anunció su nacimiento compartiendo una fotografía en redes sociales, la que acompañó por un cariñoso mensaje.

“Gracias a Dios y a la vida por este regalo…“, puso brevemente. Y aunque no profundizó en los detalles del proceso, aquella interacción bastó para que los mensajes y felicitaciones repletaran la publicación.

Una semana más tarde, apareció junto a su hijo en la plataforma para entregar detalles de sus primeros días junto al bebé. Carla Zunino agradeció las muestras de cariño y los buenos deseos, detallando que había tenido días muy agotadores para contestar.

“En general trato de responder, pero esta vez o estoy amamantando, o estoy ayudando a mi primer hijo con sus clases o simplemente me vence el sueño y no lo logro…”, dijo, reconociendo que “ha sido una semana intensa pero maravillosa ¡y me llena de energía recibir tanto, tanto cariño!”.

Carla Zunino y el primer mes de León

Tras sus breves apariciones, Carla Zunino apareció nuevamente en las redes para celebrar el primer mes de vida de su hijo. La periodista compartió varias fotografías del pequeño, en las que aparece disfrutando de sus primeras semanas junto a su nueva familia.

Carla Zunino junto a su hijo León – Instagram

“¡Un mes de vida ya! Cómo corre el tiempo… Durmiendo poco, amamantando mucho, agradeciendo a la vida y ¡multiplicando el amor! ¡Gracias por llegar a nuestra familia pequeño León! ¡Te estamos disfrutando cada día!”, escribió junto a los registros que se llenaron de buenos comentarios por parte de sus seguidores.

León, hijo de Carla Zunino – Instagram