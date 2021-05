Carla Zunino aparece junto a su hijo León a una semana de dar a luz: “Ha sido una semana intensa”

Fue el pasado 22 de abril cuando la periodista Carla Zunino dio a conocer la llegada de su segundo hijo, León. La periodista lo hizo compartiendo una fotografía en redes sociales, en la que aparece sosteniendo la mano del bebé.

Junto al registro, agregó un emotivo, aunque breve mensaje. “Gracias a Dios y a la vida por este regalo…“, escribió, recibiendo cientos de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores.

Si bien en la instancia no entregó detalles sobre el nacimiento de León, su experiencia tuvo cabida una semana más tarde en una nueva publicación de la plataforma. Y es que Carla Zunino apareció por primera vez junto a su hijo a una semana del parto.

Carla Zunino posó junto a su hijo León – Instagram

“Subo esta foto para agradecerles por todos sus mensajes de cariño, buenos deseos ¡y buenas vibras!“, dijo en un comienzo, para luego explicar que ha tenido unos días muy agotadores, por lo que no ha podido contestar los mensajes.

“En general trato de responder, pero esta vez o estoy amamantando, o estoy ayudando a mi primer hijo con sus clases o simplemente me vence el sueño y no lo logro…”, señaló. Finalmente, la periodista reconoció que “ha sido una semana intensa pero maravillosa ¡y me llena de energía recibir tanto, tanto cariño!”.

En la fotografía, Zunino aparece sosteniendo a León en brazos. El pequeño se convirtió en su segundo hijo, pues la comunicadora también es madre de Facundo, de 7 años de edad.