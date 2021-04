“Gracias a Dios y a la vida por este regalo…”: Carla Zunino dio a luz a su segundo hijo

Este jueves, la periodista Carla Zunino dio a luz a su segundo hijo, León. La comunicadora dio a conocer la noticia compartiendo una fotografía en redes sociales, anunciando la llegada del pequeño.

El registro fue acompañado por un mensaje, en el que agradeció a la vida por el regalo. “Gracias a Dios y a la vida por este regalo…“, puso brevemente. Y aunque no profundizó en los detalles del proceso, aquella interacción bastó para que los mensajes y felicitaciones repletaran la publicación.

Carla Zunino dio a luz a su segundo hijo, León – Instagram

Varias figuras del espectáculo celebraron la llegada del pequeño. Tal fue el caso de Chiqui Aguayo y Gino Costa, quienes se hicieron presentes con comentarios como “Felicidades carlita” y “Felicidades Carlita. Qué lindo momento”.

El embarazo de Carla Zunino

Recordemos que el embarazo de la periodista se dio a conocer en octubre del año pasado. La información fue entregada por un medio digital, pero luego fue la misma comunicadora quien confirmó su dulce espera. “Estoy muy feliz“, dijo en aquella oportunidad.

A partir de entonces, se mantuvo activa en redes sociales, entregando novedades sobre su proceso de espera. En diciembre reveló el nombre y sexo de su bebé, asegurando que su primer hijo, Facundo, estaba feliz.

“Es hombre y se llamará León. Mi hijo Facu está feliz, porque me lo pedía“, dijo, indicando que su hijo de 7 años “es el que más quería que fuera hombre. Lo encuentro bueno, porque van a acompañarse mucho. Me tinca que le enseñará hasta a jugar fútbol. Espero se porten bien, no más”.