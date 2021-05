La poderosa razón por la que Vadhir Derbez quedó fuera del reality familiar

Los seguidores de De Viaje con los Derbez ya comenzaron a ver desde este jueves los primeros cuatro episodios de la segunda temporada. Sin embargo, Vadhir Derbez no estará en el reality y te contamos la poderosa razón que tiene.

De acuerdo a los avances mostrados, veremos a la familia de Eugenio Derbez en nuevas aventuras.

Desde un principio se sabía que en esta segunda parte de la serie no participaría Mauricio Ochmann debido a su separación de Aislinn Derbez.

Tampoco estará Kailani, la hija de la expareja, pues no tiene la edad suficiente, pero en el primer episodio se pudo ver la ausencia de otro integrante de la familia.

¿Por qué Vadhir Derbez no participará en la serie familiar?

Vadhir Derbez quedó fuera del reality familiar debido a que dio positivo a una prueba de Covid-19 después de realizar un viaje. “¿Salió positivo?”, preguntó Eugenio Derbez y las productoras ejecutivas de la serie confirmaron el resultado que arrojó el examen de coronavirus.

Vahir Derbez dio positivo a la prueba del coronavirus.

El hijo del popular comediante debe hacerse pruebas del virus cada cinco días, así como mantenerse en cuarentena durante catorce días.

“Estoy en shock, estoy sorprendido. Es una lástima que no nos va a poder acompañar”, comentó Eugenio Derbez.

La noticia de la salud de Vadhir preocupó a la familia, pues los resultados se dieron tres días antes de comenzar su nueva aventura en un camper para recorrer las principales zonas rurales de Estados Unidos.

La reacción de Eugenio y de su hijo Vadhir Derbez sobresalió en la videollamada con las productoras.

“No está padre, quedamos de hacer este viaje y quedamos en cuidarnos todos, y tú no te cuidaste, mientras todos estábamos aislados, tú estabas en fiestas y en la playa, en la pachanga, menos donde debías estar. Se lo dije a Ale: ‘si realmente el Covid existe, no hay manera de que no lo pesque, y dicho y hecho”, regañó Eugenio a Vahir Derbez.

También te puede interesar:

Te recomendamos en video: