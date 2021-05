Esto es lo que sucede cuando famosos extranjeros venden productos nacionales

Kendall Jenner sorprendió con el lanzamiento de la campaña oficial para promocionar su nuevo proyecto “818”, un tequila fabricado en el pueblo de Tequila en Jalisco, México.

La modelo aparece en una granja de agave en donde se elabora la bebida alcohólica y se puede ver a varios agricultores nativos junto a ella, portando un atuendo tradicional mexicano.

En redes sociales las críticas en contra de Kendall estallaron pues lejos de verlo como “dar a conocer un producto mexicano en el extranjero” es “apropiación cultural”.

En febrero, Jenner anunció el lanzamiento de la bebida, revelando que había pasado 4 largos años trabajando para crear “el mejor tequila”, el cual ya fue galardonado con premios como los SIP Awards y los Spirit Awards por Mejor Tequila

“Durante casi 4 años he estado en un viaje para crear el tequila de mejor sabor. Después de docenas de pruebas de degustación a ciegas, viajes a nuestra destilería, entrando en competencias mundiales de degustación de forma anónima y GANANDO ¡3,5 años después, creo que lo hemos logrado! ¡Esto es todo lo que hemos estado bebiendo durante el último año y no puedo esperar a que todos los demás pongan sus manos en esto para disfrutarlo tanto como nosotros!”, escribió en una publicación.

Desde entonces, usuarios han debatido sobre la legalidad detrás de este producto así como las implicaciones que hay detrás de que un extranjero elabore sus propios productos mexicanos.

Mientras que algunos aseguran que el Tequila 818 de Kendall no está aprobado por el Consejo Regulador del Tequila, otros alegan que no está cometiendo ningún tipo de apropiación cultural porque está respetando la denominación de origen impuesto por este.

Kendall no es la primera en vender su propio tequila.

Justin Timberlake tiene Sauza 901. Para crearlo, primero, compró una acción de una compañía de tequila en 2015 y la renombró con un código de área como tributo a sus viejos terrenos de Memphis. Luego hizo una parodia de un maridaje de tequila en Saturday Night Live para promocionar el producto.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson tiene el tequila Tereman. La presentación de esta bebida dice que fue elaborado en un pequeño pueblo mexicano, entre las cimas de los Altos de Jalisco y que los jimadores buscaron la mezcla perfecta para un tequila brillante y sabroso que honra la tierra de la que proviene.

George Clooney tiene su tequila llamado Casamigos. Esta ha sido catalogada como la marca de tequila más vendida en el mercado. El actor vendió acciones a la multinacional del alcohol Diageo la cual tiene marcas como la cerveza Guinnes, el vodka Smirnoff, el whiskey Jonny Walker, el ron Cacique o el tequila José Cuervo. La receta incluye Agave Weber variedad azul.

¿Cuál es el problema detrás de esto? ¿A qué se refieren con apropiación cultural?

La apropiación cultural se refiere al uso de objetos o elementos de una cultura no dominante de una manera que no respeta su significado original, no da crédito a su origen, refuerza estereotipos o contribuye a la opresión.

Muchas personas pueden tener problemas para comprender lo que implica la apropiación cultura o no se dan cuenta de cuando lo están haciendo.

La apropiación cultural puede verse reflejada en las danzas, la ropa, la música, decoraciones, tatuajes o incluso prácticas de bienestar. Los grupos a los que normalmente se apunta en términos de apropiación cultural incluyen grupos afroamericanos, asiáticos, hispanoamericanos y nativos americanos.

¿Cómo saber si se trata de apropiación cultural? Hay que preguntarse si el producto sólo está siguiendo una tendencia o si explora la historia de una cultura, si está insultando o respetando, si su reproducción es original o está siendo una imitación, si se está dando crédito a la fuente o inspiración de lo que está creando y si está recurriendo a estereotipos para ello.

Más de este tema

Kendall Jenner nos recuerda que que tener ansiedad no es algo que se elija tener

Bromean con querer ser Kendall Jenner pero los trastornos alimenticios no son un juego

¿Sexista y superficial?: El eterno debate sobre Miss Universo

Te recomendamos en video